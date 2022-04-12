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嘉縣府推心房顫動篩檢有成 今再獲捐10台儀器

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣府推動「全嘉心房顫動篩檢」至今兩年餘，今獲贈10台檢測儀器。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣府推動「全嘉心房顫動篩檢」至今兩年餘，今獲贈10台檢測儀器。記者莊祖銘／攝影

嘉義縣府推動「全嘉心房顫動大篩檢」迄今2年餘，過往靠中華民國心律醫學會和台北榮總無償提供，今獲捐10組「30秒心電圖快篩心律檢查」儀器。未來預計應用在複合式健康篩檢、3+1行動醫療和癌症篩檢夜間站上。

縣長翁章梁提到，嘉義縣24輛消防車上目前都配置12導程心電圖機，當面臨OCHA或患心肌梗塞等患者時，可有效降低搶救時間至60分鐘，預估每年可多搶救5至10人。

嘉義縣政府衛生局2020年起推動「全嘉心房顫動大篩檢」，分別向中華民國心律醫學會和台北榮總醫院借用3台和7台心電圖心率快篩檢查儀，共檢測出418人患有心房顫動問題，受惠民眾達26961人，有效降低患者5年內60％中風、39％失智、30％死亡率及其他心臟疾病發生率。

今天上午嘉義阿里山扶輪社攜手嘉義南區扶輪社、皇家扶輪社、台北城西扶輪社及國際扶輪，捐贈嘉義縣10組總價逾百萬、人工智慧心房顫動檢測設備，翁章梁感謝各企業鼎力相助讓篩檢得以延續嘉惠於民，共同守護嘉義人健康。

研究顯示，心房顫動患者比一般人高出5倍中風風險。翁章梁說，心房顫動易生中風、失智甚至死亡風險，但因事前沒有症狀，導致許多人不知道自己患病，若定期篩檢讓醫生診療，能有效降低風險。

翁章梁也提到，嘉義縣24輛救護車都已裝載12導程心電圖機，患者上車後電腦檢測，馬上將資料上傳雲端，「上了救護車等同進入醫院」有效縮短90分鐘黃金救援時間至部分60分鐘，預估每年可多搶救5至10條人命。

衛生局長趙紋華說，透過普遍篩檢心房顫動，將潛在無症狀患者找出，給口服抗凝血藥物，可預防中風發生。衛生局也將運用獲贈設備持續與專業團隊合作，報告異常者再由衛生所轉介至各醫院檢查，希望透過早期發現、早期治療，有效預防中風發生。

嘉義縣政府今獲贈10台「30秒心電圖快篩心律檢查儀」。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣政府今獲贈10台「30秒心電圖快篩心律檢查儀」。記者莊祖銘／攝影

嘉義 衛生局 患者

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