麻豆工業區增設變電所 台電提1.5億購地 議員：要合理

台南市議會財經委員會及麻豆區議員會勘麻豆工業區電力事業土地，共促台電設置變電所案，請台電儘速提出合理購地價金送審；麻豆區市議員陳秋宏說變電所建置至少也要3年，請台電加快提出購地議價啟動作業，以免屆時出現供電缺口，目前每坪地價一直上漲，拖延太久也會增加台電購地負擔，也要求經發局在今年7月份定期會提案審議。

台南市政府於2014年4月為配合麻豆工業區整體開發，擬定在高速公路麻豆交流道附近特定區計劃分（麻豆工業區－麻佳路以北部分）設置公園用地及電力事業用地。107年1月市政府為配合雙面臨路基地需求，預備由台電購地設置變電所，其用地面積0.55公頃，佔計劃總面積0.33%。

台南市議會財經委員會召集人市議員王家貞與黃麗招，昨天會同在地市議員吳通龍與陳秋宏、經發局、地政局、財稅局及台電公司等相關單位赴現場進行會勘。

台電公司嘉南供電區營運處副處長黃添輝簡報表示，為配合麻豆工業區的開發，評估整個工業區用電需求後，發現臨近的變電所負載已近飽和，只要發生跳電情事，即有停電的危機，為確保工業區供電品質及可靠度，新建置一座變電所是有其必需必要性。供電管線埋設會用地下電纜的高規格安全方式謹慎處理，因此，不會有高壓電塔矗立的景象。

經發局主秘王俊博指出，規劃中的工業區內沒有一般的住家，大大降低當地居民有健康上及影響生活安定的疑慮，且與當地的民生設施皆有相當的距離，且外觀上配置上都已符合環境的融入，也不會造成心理壓力。

經發局表示，待台電開設變電所完成後，不僅可以讓工業區供電穩定滿足用電需求外，同時也可以供給臨近的民生用電的需求。俟工業區內水、電能充裕供給，就可順利提升廠商進駐意願。

該筆市有地處分出售提案，經發局本次臨時會提案但未能排入議程，王俊博說，會積極爭取市議會對此案的瞭解，儘速取得變電所設置用地。

財稅局專委陳家慶表示，建置變電所一案，待市議會審議通過後，由財稅局送請行政院完成處分程序及召開市有財產審查小組審查後續計價等事宜。

王家貞說，對於市政府積極開發麻豆地區開設工業區，創造許多就業機會、振興當地經濟發展著實是美事一樁。台電預估以新台幣1億4千6百多萬，向市政府購置0.55公頃的工業區用電土地，設置變電所，購地價格是否為合情理的市價？是否可為市政府財政收入注入最佳的績效？似乎有待商榷。