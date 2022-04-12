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謊稱合法申請 男租地堆廢棄物遭查獲送辦

中央社 / 台南12日電

台南市王姓男子涉嫌謊稱正向環保局申請廢棄物清除許可證，租用土地、倉庫用來堆置低價招攬清除的裝潢廢棄物，台南市環保局查獲研判背後恐有不法集團，已函送台南地檢署偵辦。

台南市政府環保局今天發布新聞稿指出，環保局在去年下半年接獲多起民眾檢舉疑似不法堆置大量裝潢廢棄物，分別位於大內、西港、善化、七股、安南等行政區，調查後發現都是設籍於新市區的42歲王姓男子承租。

台南市環保局指出，初步調查發現，王男多先透過仲介承租土地、倉庫後，再藉由臉書等社群管道，以挑戰全台最低價口號宣傳，收費招攬清除裝潢等廢棄物，地主等若發現土地、倉庫被堆置大量廢棄物而起疑時，王男誆稱擁有廢棄物再利用技術，並已向環保局提出申請，還會出具遭退件的文件取信地主，強調待補足證件後就會再申請。

台南市環保局指出，王男曾向環保局申請廢棄物再利用許可等證件，因資料不符要求遭退件，之後就沒有再申請，王男還宣稱要將廢木料、廢棄物破碎做成有機肥、燃料棒等循環再利用，但提不出成品證明。

台南市環保局指出，王男行為已觸犯廢棄物清理法，粗估棄置的廢棄物約50公噸，獲取不法利益近新台幣1000萬元，環保局已將王男函送台南地檢署偵辦，除將被追討不法利得，且面臨最高5年刑期，並得科最高1500萬元罰金。

台南市環保局指出，過去發生非法棄置案件，不易查獲行為人，但隨著科學進步，環保局結合監視設備、空拍機與民眾提供線索，並在非法熱區裝設移動攝影機，偷倒廢棄物破案率大幅增加，從2021年初至今已查獲70餘件。

廢棄物 台南

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