嘉惠沿海鄉親 南市小黃公車藍14、15今上路

大台南小黃公車路線再添2條生力軍！今天上午日由市長黃偉哲主持將軍區「藍14」、「藍15」小黃公車通車典禮，深入鄰里並串連巷埔里、將軍里及忠嘉里等村落，每日除了固定班次行駛，也提供及門預約服務，市府交通局說，累積南市小黃公車路線已18條。

通車典禮安排在將軍區吉安宮前舉行，黃偉哲、嘉義區監理所長黃萬益、台南市議員方一峰、蔡秋蘭、蔡蘇秋金、將軍區長洪聰發、學甲區長張明寶、佳里區長朱雅宏、七股區長顏文穗等人與會。

黃偉哲表示，將軍區位在北門區南邊，也是本市濱海地區之一，因當地土質鹹貧適合種植胡蘿蔔，近年逐步打響名氣，更需要便捷交通帶動地方生活和產業，今日小黃公車是繼七股、北門之後，將軍區路線正式通車，希望透過小黃公車計程車型優勢，深入使用率較低、公車不易行駛的村落

交通局長王銘德簡報時表示，今天開通將軍區2條新路線，「藍14」由學甲區公所至奇美佳里分院，「藍15」由漚汪至佳里，車程分別各約40、25分，每條路線每天都有6班固定班次，另可採預約叫車。

預約方式均比照所有小黃公車路線，須2人以上共乘，最遲在搭車前1日下午5點前，電話進線或利用「大台南公車APP」內小黃公車專區預約功能，可預約每日早上6點到晚上10點時段。另預約地點只要站牌距離1公里內均可到府接送。

王銘德水凝，本次服務地區不在主要幹道上，如將軍口寮吉安宮以往公車都得特地繞駛，班次又不一定能配合鄉親外出就醫、採買時間；現採用小黃公車取代，營運更有效率，又可依需求預約班次時間，還可開到大門口載客，更貼近鄉親實際需求。