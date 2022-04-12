南市第30處名人故居 甘惠忠神父故居今掛牌
彰顯已故甘惠忠神父對台灣（台南）卓著貢獻，台南市長黃偉哲今上午前往學甲區伯利恆早療融合教育中心，為台南歷史名人甘惠忠神父故居掛上紀念牌，也是南市第30處掛紀念牌的故居。
黃偉哲表示，甘惠忠神父（1936-2020)出身美國紐約，卻是台灣啟智教育的先驅，1963年來台後深入山區傳教，長期在台灣投入智能不足兒童早療教育工作，將專業、智慧及青春付出在這片土地上。文化局長葉澤山、社會局長陳榮枝、市議員蔡秋蘭、蔡蘇秋金、學甲區長張明寶、蓮心園啟智中心創辦人張田黨等人也與會。
黃偉哲會中細數甘惠忠神父對台灣這塊土地無數貢獻，表示1976年甘神父接任台南市瑞復益智中心主任，讓瑞復登記立案，成為台灣最早心智障礙兒日間托育機構；並於1983年成立中華民國啟智協會，擔任首任理事長。
1988年更在台南在玉井創立德蘭啟智中心，為台南縣第一所專為遲緩兒及身心障礙者服務的日間托育中心。1997年在學甲創立「伯利恆文教基金會」，專為原縣境內6歲以下，有發展遲緩嬰幼兒及家人服務。
社會局表示，甘神父大愛奉獻台灣弱勢偏鄉逾50載，2005年榮獲第3屆「早療棕櫚獎」、2007年獲頒第7屆國家公益獎、2012年獲頒中華民國第22屆醫療奉獻獎，為第一位非醫療背景得獎的外國神父，2014年再獲頒台南市榮譽市民、2015年獲頒贈紫色大綬景星勳章、2017年取得中華民國國民身分證，成為《國籍法》修正通過後的第一人。
葉澤山說，甘惠忠神父故居，為南市第30處掛紀念牌的故居，南市目前共列234位歷史名人，分藝術、文學、學術教育、政治、醫療、經濟、宗教、技術等8大類，並依據台南市「歷史名人紀念作業要點」，逐年於名人故居設置紀念牌，文化局也建置台南市歷史名人資料網頁，並在市圖新總館設置台南名人堂，將記憶與故事傳承下去。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言