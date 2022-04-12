南市第30處名人故居 甘惠忠神父故居今掛牌

彰顯已故甘惠忠神父對台灣（台南）卓著貢獻，台南市長黃偉哲今上午前往學甲區伯利恆早療融合教育中心，為台南歷史名人甘惠忠神父故居掛上紀念牌，也是南市第30處掛紀念牌的故居。

黃偉哲表示，甘惠忠神父（1936-2020)出身美國紐約，卻是台灣啟智教育的先驅，1963年來台後深入山區傳教，長期在台灣投入智能不足兒童早療教育工作，將專業、智慧及青春付出在這片土地上。文化局長葉澤山、社會局長陳榮枝、市議員蔡秋蘭、蔡蘇秋金、學甲區長張明寶、蓮心園啟智中心創辦人張田黨等人也與會。

黃偉哲會中細數甘惠忠神父對台灣這塊土地無數貢獻，表示1976年甘神父接任台南市瑞復益智中心主任，讓瑞復登記立案，成為台灣最早心智障礙兒日間托育機構；並於1983年成立中華民國啟智協會，擔任首任理事長。

1988年更在台南在玉井創立德蘭啟智中心，為台南縣第一所專為遲緩兒及身心障礙者服務的日間托育中心。1997年在學甲創立「伯利恆文教基金會」，專為原縣境內6歲以下，有發展遲緩嬰幼兒及家人服務。

社會局表示，甘神父大愛奉獻台灣弱勢偏鄉逾50載，2005年榮獲第3屆「早療棕櫚獎」、2007年獲頒第7屆國家公益獎、2012年獲頒中華民國第22屆醫療奉獻獎，為第一位非醫療背景得獎的外國神父，2014年再獲頒台南市榮譽市民、2015年獲頒贈紫色大綬景星勳章、2017年取得中華民國國民身分證，成為《國籍法》修正通過後的第一人。