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停辦兩年麥寮拱範宮媽祖出巡 今晨起駕展開6天5夜遶境

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
停辦兩年的麥寮拱範宮媽祖出巡，今天清晨起駕展開6天5夜跨越五鄉鎮的平安遶境。記者蔡維斌／翻攝
停辦兩年的麥寮拱範宮媽祖出巡，今天清晨起駕展開6天5夜跨越五鄉鎮的平安遶境。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣麥寮鄉國定古蹟拱範宮因疫情停辦兩年的6天5夜遶境祈福活動，今年恢復舉辦，今天清早廟口聚集大批陣頭人潮，由廟方主委張克中帶領團拜並引燃起馬炮後神鑾起駕，將展開廟轄5鄉72庄頭平安遶境，祈求國泰民安，疫情早日解除。

麥寮沿海信仰中心的拱範宮每年遶境大典已延傳百年，是地方盛事，廟方依慣例在農曆大年初一擲筊請示聖母，決定今天恢復停辦兩年的平安遶境，範圍涵蓋麥寮、褒忠、台西、東勢、崙背共36村72個庄頭，為期6天5夜，為百姓祈福。

拱範宮主委張克中表示，因疫情問題，拱範宮媽祖遶境已暫停辦理兩年，媽祖無法出巡，今年恢復辦理，為配合防疫，遶境活動項目簡化，陣頭減少，一切以防疫為重，也請5鄉鎮公所協助派消毒車隨隊沿途幫忙消毒，落實防疫，也希望媽祖庇佑，一路平安，化解疫情危機。

雲林縣長張麗善也參加出廟儀式，她說，拱範宮開山媽祖已超過330年歷史，慈悲為懷、普度眾生，推動孝行善行，精神可貴；宗教信仰啟發人心，是穩定社會的一股重要力量，她祝遶境圓滿順利，雲林平安、台灣平安。

廟方主委張克中主持出廟團拜儀式，並恭迎「麥寮媽」上轎，縣長張麗善、立委劉建國、麥寮鄉長蔡長昆等人共同引燃起馬炮後，隊伍沿著廟前市街前進，展開長達6天5夜的遶境，神轎所到之處，家戶準備香案膜拜，因遶境已有兩年沒舉行，許多民眾見「麥寮媽」能再出巡，大家都展現最大熱情迎駕，使得麥寮到處熱鬧滾滾。

停辦兩年的麥寮拱範宮媽祖出巡，今天清晨起駕展開6天5夜跨越五鄉鎮的平安遶境。記者蔡維斌／翻攝
停辦兩年的麥寮拱範宮媽祖出巡，今天清晨起駕展開6天5夜跨越五鄉鎮的平安遶境。記者蔡維斌／翻攝
停辦兩年的麥寮拱範宮媽祖出巡，今天清晨由立委劉建國等人引燃起馬炮後起駕，展開6天5夜跨越五鄉鎮的平安遶境。記者蔡維斌／翻攝
停辦兩年的麥寮拱範宮媽祖出巡，今天清晨由立委劉建國等人引燃起馬炮後起駕，展開6天5夜跨越五鄉鎮的平安遶境。記者蔡維斌／翻攝
停辦兩年的麥寮拱範宮媽祖出巡，今天清晨起駕由雲林縣長張麗善掌轎出廟，展開6天5夜跨越五鄉鎮的平安遶境。記者蔡維斌／翻攝
停辦兩年的麥寮拱範宮媽祖出巡，今天清晨起駕由雲林縣長張麗善掌轎出廟，展開6天5夜跨越五鄉鎮的平安遶境。記者蔡維斌／翻攝
停辦兩年的麥寮拱範宮媽祖出巡，今天清晨起駕展開6天5夜跨越五鄉鎮的平安遶境。記者蔡維斌／翻攝
停辦兩年的麥寮拱範宮媽祖出巡，今天清晨起駕展開6天5夜跨越五鄉鎮的平安遶境。記者蔡維斌／翻攝
停辦兩年的麥寮拱範宮媽祖出巡，今天清晨廟方主委張克中主持團拜儀式後宣布起駕，展開6天5夜跨越五鄉鎮的平安遶境。記者蔡維斌／翻攝
停辦兩年的麥寮拱範宮媽祖出巡，今天清晨廟方主委張克中主持團拜儀式後宣布起駕，展開6天5夜跨越五鄉鎮的平安遶境。記者蔡維斌／翻攝

遶境 媽祖

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