影／李天生競選連任民進黨台中市黨部主委 要贏回市長

民進黨台中市黨部主任委員李天生要競選連任，今天上午在市黨部評議委員會召集人許木桂陪同下完成參選登記，他說今年選舉目標是贏回台中市長、議員席次過半及里長席次增加，2024選舉，市黨部將全力協助民進黨繼續執政。

李天生今天上午到民進黨台中市黨部登記參選連任，他說自己要爭取連任，拜託黨員支持，他已有當主委二年經驗，已經熟悉各項黨務工作，希望繼續服務黨員。

他說2022年選舉，爭取民進黨能拿下台中市長，議員過半，里長席次增加，還有重要任務是2024年，維持民進黨的中央執政，總統選舉這一局非常重要，市長選舉和總統大選將到，他已有二年主委經驗，黨務運作會更熟悉，可盡善盡美，迎接選舉挑戰。

李天生今天在市黨部評議委員會召集人許木桂陪同下完成叄選登記，李天生屬於正國會，許木桂是蘇嘉全系統，2人聯手，被外界解讀正國會和英系共同支持李天生競選連任；許木桂說，蘇系偏英系，他陪同登記叄選，代表英系全力支持李天生競選連任，

是否還會有其他人士出馬角逐主委，李天生表示，民進黨為民主政黨，歡迎願意為黨服務的同志加入競選行列。

李天生提出參選政見，促進黨內團結、加強黨員服務、凝聚黨員共識、加強選舉戰力、2022贏回台中市長、議員席次過半、里長席次增加、創造和諧、團結的地方黨部，並協助2024中央繼續執政。

民進黨台中市黨部黨職人員選舉，4月11日至15日辦理登記，計選出主任委員1人、執行委員16人、評議委員9人、全國黨代表27人、市黨代表75+1（原住民）人。