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雲林健美代表隊選拔大賽 男女菁英大秀形體之美

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林首場健美代表隊選拔大賽，來自全國熱愛健美的旅外雲林青年男女，齊聚大秀形體之美，十分精彩。記者蔡維斌／翻攝
雲林首場健美代表隊選拔大賽，來自全國熱愛健美的旅外雲林青年男女，齊聚大秀形體之美，十分精彩。記者蔡維斌／翻攝

111年全民運動會雲林縣健美代表隊選拔賽，昨在虎尾鎮多功能活動中心盛大登場，5個比賽項目吸引數十名健碩男女，大秀美肌，在保守的雲林農業縣，這場少見的健美大賽，讓民眾大開眼界，選手一番激烈競逐後，各組成績出爐，將組成最強的雲林隊進軍全運會。

賽事分為男子健美、男子形體、男子古典形體、女子形體、女子比基尼共5種項目，吸引許多熱愛健美的青年男女參賽，虎尾鎮長丁學忠也到場觀賽並為選手加油，期勉爭取佳績，組合成雲林最強的健美隊伍，在全運會發光發亮。

「這是很難得的一場菁英盛會」丁學忠說，健美健身運動是一項重視訓練、飲食、休息併重的運動，109年雲林尚未成立體育會健美委員會，當年就在全民運動會奪下2銀佳績，殊屬難得，也顯見刻苦耐勞的雲林人，在力與美的表現也有著深厚的潛力。

丁學忠也感謝身兼國內裁判的主委陳學林，一手催生雲林健美健身委員會並透過選拔賽，讓雲林年輕人有機會站上全國舞台，為雲林爭光。

陳學林指出，委員會積極推展健美健身運動，去年舉辦西螺媽祖盃健美賽，帶動風潮，同時透過以賽代訓，增加選手對戰經驗，並定期辦理裁判、教練講習普及教育，大幅提升雲林技術水準。

這場選拔大賽，吸引不少旅外的雲林年輕人專程返鄉參賽，經一番激烈比賽，各組前3名成績如下，男子健美組：古俊哲、陳學林、賴宜宏。男子古典形體組：古俊哲、廖偉勝、賴宜宏。男子形體組：蔡孟哲、林奕鎧、任威政。女子比基尼組：蔡淨雯、謝筑璇、呂淇帆。女子形體組：吳蕎綠、林育竹。

優勝者賽後接受表揚，並將由委員會遴選組成最強的雲林隊進軍111評全民運動，為雲林爭取佳績。

雲林首場健美代表隊選拔大賽，來自全國熱愛健美的旅外雲林青年男女，齊聚大秀形體之美，十分精彩。記者蔡維斌／翻攝
雲林首場健美代表隊選拔大賽，來自全國熱愛健美的旅外雲林青年男女，齊聚大秀形體之美，十分精彩。記者蔡維斌／翻攝
雲林首場健美代表隊選拔大賽，來自全國熱愛健美的旅外雲林青年男女，齊聚大秀形體之美，十分精彩。記者蔡維斌／翻攝
雲林首場健美代表隊選拔大賽，來自全國熱愛健美的旅外雲林青年男女，齊聚大秀形體之美，十分精彩。記者蔡維斌／翻攝
雲林首場健美代表隊選拔大賽，來自全國熱愛健美的旅外雲林青年男女參賽，虎尾鎮長丁學忠代表致意並期許選出最強雲林隊。記者蔡維斌／翻攝
雲林首場健美代表隊選拔大賽，來自全國熱愛健美的旅外雲林青年男女參賽，虎尾鎮長丁學忠代表致意並期許選出最強雲林隊。記者蔡維斌／翻攝

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