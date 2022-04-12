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大甲媽祖顯靈挺烏克蘭？煙火炸出黃藍彩煙被視為神蹟

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
大甲媽祖在離開雲林縣境之前，民眾施放七彩煙火迎駕，沒想到原本五顏六色的煙火，炸開後黃藍兩色格外明顯，被解讀是媽祖力挺烏克蘭的神蹟，引人莞爾。記者蔡維斌／翻攝
大甲媽祖在離開雲林縣境之前，民眾施放七彩煙火迎駕，沒想到原本五顏六色的煙火，炸開後黃藍兩色格外明顯，被解讀是媽祖力挺烏克蘭的神蹟，引人莞爾。記者蔡維斌／翻攝

大甲媽祖昨天在進入嘉義縣的前一站雲林縣元長鄉，正準備要跨過元長崙仔大橋之前的鹿寮村，沿途鞭炮響不絕於耳，在神轎抵達時，一只七彩炮煙火升空，碰一聲巨響，不見五顏六色，卻只出現黃藍相間的彩煙，許多目擊的民眾，馬上連想是否媽祖顯靈，用黃藍彩炮表達力挺烏克蘭。

大甲媽祖昨天在雲林縣遶境，近午時分神轎隊伍往南推進，一路抵達雲嘉交界的元長鄉，因大甲媽即將離開雲林，元長鄉民動員夾道迎神歡送，一路鞭炮放不停，當神轎接近雲林終點站的鹿寮村一帶，迎神民眾更加熱情。

當地保勝宮也燃放許多煙火接駕，在各種鞭炮夾雜煙火，炮聲雷動，忽然有一只七彩炮升空，一聲巨響，兩道鮮艷的黃藍彩煙，劃過天際，很多民眾目睹，馬上連想到烏克藍國旗。

由於七彩炮煙火，引燃後通常會出現紅藍黃綠等五顏六色的七彩煙花，可是這一門七彩炮，炸開後黃藍兩色卻格外明顯，有人笑說，難道是大甲媽祖顯靈，用黃藍彩煙來表達力挺烏克蘭。

一只七彩炮施放出黃藍相間的彩煙，也引來揣測紛紜，有人認為巧合卻有人認為是神蹟，各有不同的解讀，但大甲媽神轎穿過炮火，依舊繼續往前推進。

大甲媽祖在離開雲林縣境之前，民眾施放七彩煙火迎駕，沒想到原本五顏六色的煙火，炸開後黃藍兩色格外明顯，被解讀是媽祖力挺烏克蘭的神蹟，引人莞爾。記者蔡維斌／翻攝
大甲媽祖在離開雲林縣境之前，民眾施放七彩煙火迎駕，沒想到原本五顏六色的煙火，炸開後黃藍兩色格外明顯，被解讀是媽祖力挺烏克蘭的神蹟，引人莞爾。記者蔡維斌／翻攝

大甲媽祖 神轎 雲林

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