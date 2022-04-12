南市斥1500萬麻佳公路路平改善 下月施工

台南市政府推動路平專案，針對交通量龐大的市道176線麻佳公路投入1500萬元改善，並拓寬佳里菜寮橋段彎道，預計下月施工，預計今年12月完工。

市府工務局表示，此次市道176線麻佳路段道路改善工程範圍，即以佳里區子龍永昌宮為起點，至麻佳路三段與龍興路路口，改善道路長度為370公尺，車道寬度15至20公尺不等。

而考量市道176線佳里區菜寮橋處轉彎路段，近年因車速過快交通事故頻傳，工務局決定依據「交通部公路路線設計規範」進行曲線改善調整路面高度，並配合路面高度拓寬既有橋面寬度，在現有橋面北面增設一橋寬4公尺、跨距15公尺T型橋梁，以增加行車過彎平穩度。