南市斥1500萬麻佳公路路平改善 下月施工
台南市政府推動路平專案，針對交通量龐大的市道176線麻佳公路投入1500萬元改善，並拓寬佳里菜寮橋段彎道，預計下月施工，預計今年12月完工。
市府工務局表示，此次市道176線麻佳路段道路改善工程範圍，即以佳里區子龍永昌宮為起點，至麻佳路三段與龍興路路口，改善道路長度為370公尺，車道寬度15至20公尺不等。
而考量市道176線佳里區菜寮橋處轉彎路段，近年因車速過快交通事故頻傳，工務局決定依據「交通部公路路線設計規範」進行曲線改善調整路面高度，並配合路面高度拓寬既有橋面寬度，在現有橋面北面增設一橋寬4公尺、跨距15公尺T型橋梁，以增加行車過彎平穩度。
工務局表示，菜寮橋段拓寬工程，因施工範圍可能涉及中油天然氣管線，預計於本月中旬確認管線位置後檢討工程內容，預計下月辦理開工，考量汛期期間也可能影響橋梁工程施工，最慢預計今年12月完成。
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