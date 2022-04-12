好風景引人入住…台南這兒人口激增 地價漲了好幾倍

台南市南區水交社附近的大城里、明德里，8年前人口分別只有1100及500人，隨著水交社文化園區的設置，因景色美、交通便利，緊鄰體育公園，吸引建商蓋大樓，人口激增2至3倍，土地價格漲4倍，里民期待文化園區有更好的規畫，未來會更有發展潛力。

大成里長鄭宏源表示，該里與水交社文化園區隔著水交社路，里內還包含南山公墓一部分，過去是市區裡較偏僻、沒發展的里，人口也較少，8年多前里內人口約1100多人，但因原為眷村的水交社要改設為文化園區，陸續吸引建商來此建大樓，人口也逐漸增加，到目前已蓋了10棟大樓，下個月人口數將超過3300人。

他說，附近可發展的空間還很多，水交社文化園區連結體育公園、竹溪，不但景色美，而且是運動、散步最佳去處，地價也節節升，8年多來已漲約4倍，早買到房子的里民都說「賺到」。

水交社文化園區位在明德里，里長陳瑞華說，有了水交社文化園區後，因建商來蓋房子，之前人口數約500人，現在已約2000人，8年來蓋了4棟大樓。現在園區內每到假日都有活動、文創市集，其中興中街63巷已成彩繪大道，讓小朋友拿著粉筆盡情塗鴉，也有人來此野餐，因空間大、好停車且安全，明顯促進地方發展，大家都期待市府能好好規畫園區，營造更好的居住、休閒環境。

她說，園區內有市區海拔最高點桂子山，上方有一等三角點，早期是通訊站，也是看戰機起落、觀星的最佳景點，目前文化局正著手環境改造的規畫，期待能成為市區新地標。