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眠月線計5月開放 一葉蘭自然保留區將調低上限至350人
阿里山森林鐵路眠月支線因近年成熱門登山路線，林務局嘉義林區管理處評估，線上台灣一葉蘭自然保留區每日遊憩人數，原上限500人，但產生的廢棄物已經對環境造成負面影響，評估調降每天上限至350人，今年6月起開始實施。
嘉義林管處說，將根據眠月線空間、環境清潔、遊憩承載量、遊憩安全等綜合因素評估，台灣一葉蘭自然保留區每日核准人數調整為每天350人，較符合自然保留區永續經營管理目標，並能提升自然環境與遊憩服務品質之長期效益。
嘉義林管處也將持續透過定期環境與遊憩監測，了解台灣一葉蘭保留區與眠月線的環境與遊憩品質，每年監測台灣一葉蘭球莖數、花數與生育地環境，定期林野巡視，回饋作為現場經營管理狀況的依據，滾動式調整每日核准人數。
眠月線近年爆紅，但舊鐵道橋梁上常有登山客雙向交會，造成安全疑慮， 109至110年已發生7件山域事故，阿里山林鐵集文資處去年起，更換眠月線第8至21號橋梁鐵軌間木板工程，預計今年4月30日完成，5月1日起開放申請進入眠月線和台灣一葉蘭自然保留區。
6月1日起台灣一葉蘭自然保留區每日核准進入人數調整為350人。相關資訊均可上台灣山林悠遊網或阿里山國家森林遊樂區Facebook粉絲專頁查詢。
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