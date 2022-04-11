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雲林縣府攜手中華電信與Potato Media 推廣商店數位轉型
為推動雲林在地店家數位轉型，雲林縣政府與中華電信攜手合作，協助店家將商品、電子票券上架LINE禮物平台，也由果俐文創促成與社群平台Potato Media合作，行銷推廣店家。今在縣府大廳辦理說明會，有13店家到場展示，副縣長謝淑亞說，行動應用是現代趨勢，運用全新商業模式，將流量變現，創造共好、共利消費市場。
商家業者說，與LINE平台合作有利有弊，商品上架後，交易成功會被抽取商品金額18%手續費；電子票券上架後，無論售出與否都會被收取每月1000元的上架費。不過業者說，平時上架實體通路無論是否售出都需支付上架費，但LINE平台只有在交易成功後才需支付18%手續費，所以上架意願相當高。
Potato Media執行長顏宏霖說，Potato Media平台自去年四月上線至今，有14萬人註冊，每日不重複瀏覽人數約6萬，每月總瀏覽數高達600萬。這次與雲林縣政府合作，協助店家數位轉型，運用平台獎勵機制鼓勵消費者將流量變現，也可提升店家聲量，按讚留言都可獲得積分，積分每天會自動結算為具有交易價值的CFO虛擬貨幣，用來購買商家產品。
中華電信雲林營運處總經理張肇家說，這次計畫以雲林為核心，帶動周圍縣市店家一起參與轉型，與睿鼎數位合作從LINE PAY再到LINE禮物，升級行動消費模式，也搭上知名 NFT 項目打造聯名產品， 更與Potato Media一起web3.0社群互動與消費循環，使社群內容分享與消費互動皆產生價值，創造消費者、店家、平台3贏局面，讓雲林品牌被看見。
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