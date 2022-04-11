快訊

疑欠債2千未還 台南女遭刺倒血泊亡

北市晚間追加足跡 饗饗、漢來海港入列

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林縣府攜手中華電信與Potato Media 推廣商店數位轉型

聯合報 / 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林縣府攜手中華電信與Potato Media推廣商店數位轉型。記者黃于凡／攝影
雲林縣府攜手中華電信與Potato Media推廣商店數位轉型。記者黃于凡／攝影

為推動雲林在地店家數位轉型，雲林縣政府與中華電信攜手合作，協助店家將商品、電子票券上架LINE禮物平台，也由果俐文創促成與社群平台Potato Media合作，行銷推廣店家。今在縣府大廳辦理說明會，有13店家到場展示，副縣長謝淑亞說，行動應用是現代趨勢，運用全新商業模式，將流量變現，創造共好、共利消費市場。

商家業者說，與LINE平台合作有利有弊，商品上架後，交易成功會被抽取商品金額18%手續費；電子票券上架後，無論售出與否都會被收取每月1000元的上架費。不過業者說，平時上架實體通路無論是否售出都需支付上架費，但LINE平台只有在交易成功後才需支付18%手續費，所以上架意願相當高。

Potato Media執行長顏宏霖說，Potato Media平台自去年四月上線至今，有14萬人註冊，每日不重複瀏覽人數約6萬，每月總瀏覽數高達600萬。這次與雲林縣政府合作，協助店家數位轉型，運用平台獎勵機制鼓勵消費者將流量變現，也可提升店家聲量，按讚留言都可獲得積分，積分每天會自動結算為具有交易價值的CFO虛擬貨幣，用來購買商家產品。

中華電信雲林營運處總經理張肇家說，這次計畫以雲林為核心，帶動周圍縣市店家一起參與轉型，與睿鼎數位合作從LINE PAY再到LINE禮物，升級行動消費模式，也搭上知名 NFT 項目打造聯名產品， 更與Potato Media一起web3.0社群互動與消費循環，使社群內容分享與消費互動皆產生價值，創造消費者、店家、平台3贏局面，讓雲林品牌被看見。

副縣長謝淑亞（右一）與中華電信總經理張肇家（右二）掃碼搶先體驗，推廣商店數位轉型。記者黃于凡／攝影
副縣長謝淑亞（右一）與中華電信總經理張肇家（右二）掃碼搶先體驗，推廣商店數位轉型。記者黃于凡／攝影
雲林縣府攜手中華電信與Potato Media推廣商店數位轉型。記者黃于凡／攝影
雲林縣府攜手中華電信與Potato Media推廣商店數位轉型。記者黃于凡／攝影

雲林 LINE 文創

延伸閱讀

中華電攜手雲林 催化數位轉型潮流

雲林10天累計14例確診 10家診所提供公費快篩試劑

LINE爆災情超有感...鄉民暴動喊「太卡了吧！」 找到原因了

桐花四月雪來襲 雲林古坑荷苞山今年花期提前了

相關新聞

缺工歷經5小時停擺 台南「學甲香」蜈蚣陣下午出發

「1、2、3扛起來，走！」台南學甲慈濟宮（學甲香）廟會遶境，陣頭開路先鋒的學甲集和宮蜈蚣陣，傳出因缺工及扛工體力難負荷，...

雲林縣府攜手中華電信與Potato Media 推廣商店數位轉型

為推動雲林在地店家數位轉型，雲林縣政府與中華電信攜手合作，協助店家將商品、電子票券上架LINE禮物平台，也由果俐文創促成...

立院考察二仁溪整治進度 中央核定經費即可執行

立法院社會福利及衛生環境委員會今天到台南考察二仁溪沿岸廢棄物處理進度及南科的事業廢棄物的處理，南市環保局表示，有關二仁溪...

北港媽祖出巡高規格防疫、防炮 警消到廟設前進指揮所

雲林縣北港朝天宮媽祖年度出巡將在本月19日登場，列屬台灣三大炮的炸轎最吸引人潮，為避免去年因炸轎引發爆炸意外造成店毀人傷...

南市運河星鑽計畫採地上權招商 永續土地抑房價

台南市政府推動多年的中西區運河星鑽計畫，緊鄰運河、中正、海岸商圈為市區精華中的蛋黃區，地政局今天舉行招商說明會，面積46...

立委要求南科舊廢棄物兩年處理完 科管局：會妥善處理

立法院社環委員會今天南下考察「南科管理局舊有掩埋場」廢棄物移除工作進度，立委賴惠員要求南科管理局兩年內處理完畢；南科管理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。