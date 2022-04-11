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立院考察二仁溪整治進度 中央核定經費即可執行
立法院社會福利及衛生環境委員會今天到台南考察二仁溪沿岸廢棄物處理進度及南科的事業廢棄物的處理，南市環保局表示，有關二仁溪廢棄物處理，待中央核定水利署所提2期計畫並編列經費後即可執行。
考察團一行，由立法院社會福利及衛生環境委員會召集人賴惠員今與南科管理局長蘇振綱、環保署副署長沈志修、水利署副署長王藝峰到二仁溪、南科視察。
環保局長謝世傑表示，市府非常重視二仁溪廢棄物汙染案，但因為歷史共業，行為人已不可考，政府基於環境保護立場，要求二仁溪汙染全部清除，相關清理經費已請中央專案協助，並透過相關單位協力合作模式，使二仁溪環境恢復。
他說，環保局於2020年3月及去年11月與行政院環保署及水利署第六河川局合作，完成清理二行娘娘廟附近裸露的電子廢棄物。對於後續整體二仁溪沿岸廢棄物的移除處理，因經費龐大，將由水利署、環保署、地方政府等相關單位共同合作，研商最佳沿岸廢棄物移除及處理方案計畫，等報行政院核定並由中央編列經費後，由中央與地方共同執行。
賴惠員等人也關心原安定掩埋場土地活化做為南科廠商設廠用地的進步。獲知活化工程進度已達97％，也提醒南科管理局，必須妥善處理活化工程產生的廢棄物及土石類，也應盡快規畫區內外足量的事業廢物處理設施。
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