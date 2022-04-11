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統促黨大甲媽搶轎風波 2名幹部拘提到案

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北港媽祖出巡高規格防疫、防炮 警消到廟設前進指揮所

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
大甲媽祖進香團到嘉義新港奉天宮，但仍有不少信徒自行到北港朝天宮參拜，並蓋上北港媽的平安印。記者蔡維斌／攝影
大甲媽祖進香團到嘉義新港奉天宮，但仍有不少信徒自行到北港朝天宮參拜，並蓋上北港媽的平安印。記者蔡維斌／攝影

雲林北港朝天宮媽祖年度出巡將在本月19日登場，列屬台灣三大炮的炸轎最吸引人潮，為避免去年因炸轎引發爆炸意外造成店毀人傷的事件重演，北港鎮公所今邀縣府、警、消召開防疫、防炮會報，決定減少炸轎炮場並由警、消、縣府組成合稽查小組，在朝天宮設立前進指揮所，部署重兵防範未然。

大甲進香團今天在雲林縣境，不少信徒一早自己轉往北港朝天宮參拜，並在進香旗蓋上平安印，陳姓信徒說，早年大甲是到北港進香，他雖改到嘉義新港，但他們相傳幾代每年隨香南下，都會到北港拜拜，香旗蓋印就像現今手機打卡一樣保平安。

朝天宮今天也忙於張羅本月19日的媽祖年度出巡，由於北港炸轎和鹽水鋒炮、炸寒單爺號稱台灣三大炮，每年吸引成千上萬人潮，為加強防疫朝天宮印製大批識別證供所有轎班和工作人員佩帶。

朝天宮文化祭祀組長紀仁智指出，神轎隊平均每轎至少有兩名轎伕志工，兩天出巡輪流更替，今年廟雖不管制，人人可進廟參拜，但仍希望大家依規定保持參拜距離，沒有帶證別證最好不要靠近陣頭隊伍並禁止轎底。

今天北港鎮公所邀集縣府民政、環保、衛生、工務、警、消等單位召開聯繫會報，鑑於去年曾發生爆炸意外，今年炸炮點將從以往超過30處減至27處，同時將於本月十四日由消防局會同各炮點負責人會勘，指定滅火器及相關安全防護，更禁止將鞭炮堆置於騎樓。

同時為能機動處理突發事件，由公所和縣府單以及警、消將在朝天宮後側行政大樓設立前進指揮所，進駐更多警力和消防人員，全面落實防疫、防暴、防炮，讓兩天的媽祖出巡及五天藝閣遊行順利完成。

大甲媽祖進香團到嘉義新港奉天宮，但仍有不少信徒自行到北港朝天宮參拜。記者蔡維斌／攝影
大甲媽祖進香團到嘉義新港奉天宮，但仍有不少信徒自行到北港朝天宮參拜。記者蔡維斌／攝影
只認標章不認人，北港朝天宮媽祖將於本月十九日出巡，廟方印製大批識別證給所有工作人員，佩帶者才可靠近神轎。記者蔡維斌／攝影
只認標章不認人，北港朝天宮媽祖將於本月十九日出巡，廟方印製大批識別證給所有工作人員，佩帶者才可靠近神轎。記者蔡維斌／攝影

北港朝天宮 媽祖 雲林

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