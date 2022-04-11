南市運河星鑽計畫採地上權招商 永續土地抑房價

台南市政府推動多年的中西區運河星鑽計畫，緊鄰運河、中正、海岸商圈為市區精華中的蛋黃區，地政局今天舉行招商說明會，面積4600多坪，為了永續利用也因應房地產高漲，首次採地上權招商，以星鑽水岸經貿圈為發展願景。

這是台南市整體開發案首次採用地上權設定，市長黃偉哲表示，採地上權設定的原因是基於成本考量，以及讓土地永續發展，後代子孫仍有大面積公有地可利用。此區價值不輸東區與永康區交界的平實段，緊鄰運河、河樂廣場，串聯國華街、神農街、美術館、司法園區，是台南市區精華地段中的精華。此區周遭都是一線飯店，平日住宿率相當好，「不怕貨比貨，就怕不識貨」，希望藉此招商，讓大家來識貨。他強調，市府有信心促成運河星鑽地區的都市轉型與發展，活化市中心區舊有商圈。

招商說明會今天下午在晶英酒店舉辦，吸引逾40家投資人到場了解。「台南市中西區星鑽段2425、2426地號地上權案」位於金華新路、大涼路及星鑽路口，招商範圍包括北基地及南基地，面積分別為5382平方公尺、1萬209平方公尺，皆屬第一種觀光休閒特定專用區，建蔽率為50%、容積率為480%，屬大面積、立即可開發的建築用地。

地政局長陳淑美說，此基地以「星鑽水岸經貿圈」為發展願景，適合規劃零售商場、國際觀光旅館、辦公大樓，期能打造商業複合使用的新地標。緊鄰的河樂廣場去年平均每月參訪人數6萬5000人次以上，具備觀光消費潛能，得提供區域商業服務機能，串聯星鑽水岸觀光；基地周邊機關辦公場所聚集，商辦屋齡皆達20年以上，因應台商回流及新創產業需求，可錨定新型辦公樓的空缺。此案分3階段，分別是資格標、綜合評選、開價格標，預計5月公告上網。