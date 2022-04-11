立委要求南科舊廢棄物兩年處理完 科管局：會妥善處理

立法院社環委員會今天南下考察「南科管理局舊有掩埋場」廢棄物移除工作進度，立委賴惠員要求南科管理局兩年內處理完畢；南科管理局表示，現有處理機制對廠商都沒有不良影響也沒有汙染環境，一定會妥善處理好園區開發前留下的廢棄物。

南科目前將挖出後廢棄物、土石放於園區暫置場內，並進行篩分及打包作業，已投入5億4370萬餘元，預計打包至6月中旬完成，並優先由園區內處理設施自行去化處理。

不過篩分後焚化類廢棄物多達43614公噸，光靠南科焚化爐現今處理速度恐怕需20年。因南科焚火爐日處理量雖為80噸，但主要支應南科區內日常數量，每天額外能處理這些廢棄物只有10噸。

賴惠員表示，南科園區舊安定掩埋場與台積電五奈米廠僅一牆之隔，廠商憂慮掩埋場垃圾有影響劣化地下水質、空氣品質的可能，甚至五奈米廠運轉作業。因園區垃圾移除已久，請科管局加速辦理，盡量縮短清除時間並於九月底提出完整的去化期程計畫，二年內清除完畢。

賴惠員表示，南科是台積電主要投資建廠重點園區，絕對不能影響到擴廠進度，區內的垃圾處理問題刻不容緩，這樣子才能吸引世界一流的廠商來台南投資建廠。