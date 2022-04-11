缺工歷經5小時停擺 「學甲香」蜈蚣陣下午出發

「1、2、3扛起來，走！」台南學甲慈濟宮（學甲香）廟會遶境，陣頭開路先鋒的學甲集和宮蜈蚣陣，傳出因缺工及扛工體力難負荷，上午傳出停擺，經慈濟宮董事長王文宗等人歷經5小時緊急找齊扛工，下午1點50分從中社宋江館依原遶境路線出發，讓鄉親們暫時鬆了一口氣。

集和宮蜈蚣陣是全台唯一用人力扛走蜈蚣陣，每天需要228人輪流扛行，要走30公里，今年學甲香正巧3天，人力短缺更嚴重，昨遶境路程更遠，逼近40公里路，扛工非常辛苦，陣頭走走停停休息，終於今天清晨4點多才到學甲慈濟宮「入廟」。

今是遶境最後一天，重頭戲是上白礁祭典遶境，一早因缺工「走不動」，蜈蚣陣被迫停在學甲中社宋江館休息，外界議論紛紛。經王文宗召集集和宮主委朱正利等人協商，解決眼前難題。

王文宗說，扛工很辛苦，當務之急就是趕緊找扛工頂替，讓蜈蚣陣持續遶境，經5個多小時奔走找齊扛工，工資喊到5000元（日），午後終於重新整隊，下午1點50分，在信眾歡呼和鼓掌聲再次出發遶境，學甲香總督陣邱福進說，蜈蚣陣會照北門原遶境路線遶境，再到將軍溪畔白礁亭。

慈濟宮說，稍晚全體神轎、陣頭、信徒民眾齊聚學甲中洲在先民登陸處將軍溪畔，舉行「上白礁」謁祖祭典，由王文宗擔任主祭，依古制隆重遙祭大陸故里列祖列宗，遙拜福建省白礁慈濟祖廟，隨後進行請水火儀式後，全體人員再折返學甲慈濟宮，為期3天學甲香才會落幕。