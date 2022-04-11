台南今+6 家長心聲：小孩重症率低不代表沒死亡
根據中央疫情指揮中心公布，台南市今天新增6名病例，台南市政府將在下午3點舉辦疫情記者會，公布詳細的足跡與匡列情況。
台南市昨天病例攀新高峰，達到18例，其中還有7例是沒有打疫苗的國小學生，與兩例幼兒園孩童，引發家長的擔憂，紛紛在市長黃偉哲的臉書留言，希望能夠加嚴相關管制，以免疫情一發不可收拾，但黃偉哲之前在疫情記者會中就表示，在目前中央開放的政策下，台南市不可能有格外加嚴的情況。
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