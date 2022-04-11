公車駕駛半路下車 助跌坐馬路身障者獲讚賞

大台南公車駕駛長王可仁日前駕駛勤務途中發現1名身障者跌坐在路中央，隨即將公車停妥擋住後方車流，下車協助身障者過馬路，經目擊民眾披露讚揚，台南市政府也公開肯定。

台南市政府交通局今天發布新聞稿指出，大台南公車紅3支線駕駛長王可仁3月1日駕駛班車行經台南市東區崇明路與生產路口時，發現1名身障者跌落輪椅，坐在路口斑馬線上無法起身，眼見車來車往十分危險，決定把公車停下，擋住後方車輛靠近。

台南市交通局指出，王可仁在確保周遭安全並向車內乘客說明情況後，下車與路人一起協助身障者過馬路，有當時目擊的民眾事後到交通局網站留言板留言，讚揚公車駕駛見義勇為。

台南市交通局長王銘德表示，台南市長黃偉哲勉勵公車從業人員對每個市民提供友善、親切的關懷，交通局對王可仁的熱心服務給予高度肯定，即使服務的對象不是公車乘客，卻也是同理心的最佳示範。

王銘德指出，感謝民眾留言告知市府此事，也期盼社會各界對優良公共運輸從業人員，能不吝給予讚美與鼓勵，若有具體事蹟，市府也會在查明後通知客運公司給予記功獎勵，鼓舞基層士氣。