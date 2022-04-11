缺工難解 台南「學甲香」蜈蚣陣被迫暫停擺

台南學甲慈濟宮（學甲香）廟會遶境今最後一天，各陣頭開路先鋒的學甲集和宮蜈蚣陣，因缺工問題嚴重加上體力難負荷，上午傳出「罷扛」，慈濟宮董事長王文宗緊急邀集和宮主委朱正利等人協商中，王文宗說，大熱天扛工很辛苦，目前就是趕緊找扛工頂替，希望蜈蚣陣持續遶境。

集和宮蜈蚣陣是全台唯一用人力扛走的蜈蚣陣，每天需要228人輪流扛行，要走30公里，今年學甲香正巧為3天，人力短缺更嚴重，尤其昨遶境路程更遠，逼近40公里扛工非常辛苦，陣頭走走停停休息，集和宮急找轎班人員支援，今天清晨4點多才到學甲慈濟宮「入廟」。