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學甲「香」遶境 廈門祖廟贈4萬片口罩共襄盛舉

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
學甲香遶境今最後一天，廈門祖廟贈4萬片口罩贈送給信眾共襄盛舉。
學甲香遶境今最後一天，廈門祖廟贈4萬片口罩贈送給信眾共襄盛舉。

台南學甲慈濟宮「學甲香」遶境廟會今最後一天，廈門青礁慈濟祖宮日前訂製4萬個保生大帝神像口罩贈送給學甲信徒，希望透過宗教交流，維繫彼此情誼。

今年「學甲香」安排3天，9日一早啟動，有800多年歷史的木雕神像「保生二大帝」被請出神龕入神轎，在100多個陣頭護衛下，浩浩蕩蕩展開三天遶境行程。依照傳統要遶遍明末清初的學甲、將軍、北門13庄47角頭。

對岸廈門海滄區青礁慈濟祖宮，上月下旬決定贈送有保生大帝神像圖案的口罩，為趕時間，以空運發貨，8日下午送抵學甲慈濟宮，供信徒免費索取。祭典啟動時，不少信徒皆戴上這特殊口罩，同一陣頭一色口罩，相當吸睛。

因疫情阻隔，保生大帝廟宇至少2年無法前往大陸祖廟進香，但彼此仍有聯繫，學甲慈濟宮就有董事表示，待疫情結束，必然要恢復兩岸往來，屆時將前往廈門祖廟表達謝意，讓宗教交流持續。

學甲香遶境今最後一天，廈門青礁慈濟祖宮贈4萬片口罩贈送給信眾共襄盛舉。圖 ／讀者提供
學甲香遶境今最後一天，廈門青礁慈濟祖宮贈4萬片口罩贈送給信眾共襄盛舉。圖 ／讀者提供
學甲香遶境今最後一天，廈門青礁慈濟祖宮贈4萬片口罩贈送給信眾共襄盛舉。圖 ／讀者提供
學甲香遶境今最後一天，廈門青礁慈濟祖宮贈4萬片口罩贈送給信眾共襄盛舉。圖 ／讀者提供

慈濟 口罩 廈門

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