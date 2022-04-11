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滿足產業用地需求 南市推動都市計畫工業區立體化

中央社 / 台南11日電

為滿足企業對產業用地及廠房空間需求，南市府推動「都市計畫工業區更新立體化發展方案」，透過獎勵容積及老舊廠房更新增加產業所需空間，讓廠房從平面變立體化「原地長高」。

台南市政府經濟發展局今天新聞稿指出，中美貿易戰改變全球經貿及產業布局，加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，帶動台商回流設廠及國外大廠進駐投資，也使得產業所需空間大幅增加。

為解決現有產業空間不足問題，市府推動「都市計畫工業區更新立體化發展方案」，期望藉由容積獎勵及提高總容積獎勵上限方式，加速工業區更新與立體化發展，讓廠房從平面變立體化「原地長高」，進而活化土地，協助企業擴大或進駐投資。

經發局長陳凱凌表示，都市計畫工業區更新立體化方案已於3月18日正式公告，申請期間自公告日至年底。方案適用範圍為都市計畫範圍內甲種、乙種工業區或使用性質相近產業專用區，且其法定容積以240%以下者。

此外，有別其他縣市，更增加產業類別為篩選要件，並以六大新興產業、5+2創新產業或低污染事業為限。獎勵容積項目包含新增投資、能源管理或捐贈產業空間等，獎勵容積最高可達法定容積1.5倍。未來將透過相關審核與管控配套機制，適度釋出產業所需空間，以解決企業缺地問題。

經發局工業區開發科表示，後續將舉辦5場說明會。首場說明會21日在永康科技工業區服務中心召開。相關方案申請資訊已公告經發局官網，有興趣廠商把握機會，相關問題洽專線06-6377097、06-6329519。

都市計畫 疫情 台商

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