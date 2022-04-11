助理確診藍營籲仿蔡總統取消行程 綠營：快篩OK才出門

民進黨台中議員施志昌一名助理確診，台中市議會今開議意外投下震撼彈。市議會國民黨團建議綠營應仿蔡英文總統家人染疫、高規格居檢模式，同聚餐者即刻居隔並取消公開行程。民進黨團則表示，請藍營了解中央防疫規定，議員目前只須自我健康監測，議會期間做好快篩，陰性可上班。

蔡英文總統本月4日與家人在官邸午餐，其中一名家人8日中午不適就醫，篩檢後確診，蔡即刻取消行程，展開14+7的隔離與自我健康管理至21日。另行政院長蘇貞昌等6日曾赴官邸，採自我健康監測至16日。

9日當天，民進黨地方及中央民代與副總統賴清德9日同處聚餐，施志昌也在席。國民黨團建議，民進黨議員應仿蔡英文總統模式，同行聚餐者即刻行居家隔離並取消公開行程；議會行政系統也應啟動因應，出入口落實防疫措施。

民進黨團總召江肇國指出，請國民黨團了解防疫規定，當天同處聚餐者是確診接觸者的接觸者，如果施志昌的PCR是陽性，再進一步匡列；如果是篩檢是陰性，議員們只需自我健康監測，可正常上班，他希望國民黨團要了解規定再公布。

他指出，9日聚餐當天，主持人一再強調不能逐桌敬酒，除了用餐時，全部戴好口罩。另施志昌也頗沮喪，造成大家不便。

國民黨議員李麗華、羅廷瑋則指出，民代及助理與民眾接觸頻繁，與一般民眾不同，本來應該高規格防疫，這是為了大眾健康著想。最近民進黨議員及參選人拚初選，有不少拜訪與活動，國民黨團的建議是出自公共利益。

江肇國說，同黨議員剛聽到施志昌助理染疫也很驚訝，黨團議員之間開始討論，會不會擴大影響 ，在施志昌等人未完全確定陰性前，出門前會做好快篩，與人接觸全程戴口罩。

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