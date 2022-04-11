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桐花四月雪來襲 雲林古坑荷苞山今年花期提前了
俗稱「五月雪」的油桐花，在雲林搶先綻放了！雲林縣古坑鄉因緯度較低，桐花早在四月中旬就會陸續綻放，今年清明連假後桐花就已悄悄綻放。不少民眾已到場目睹四月的第一場雪，在海拔只有265公尺的荷苞山桐花步道中，花瓣在空中如雪花緩緩飄落，美不勝收。
遊客們拾起落在地上的花朵，在路旁排成心型拍照，一名台中來的遊客說，古坑的桐花比苗栗的花期早一點，因為想提早一睹桐花美景特地前來，而且古坑荷苞山桐花公園步道多，還有小橋造景，很適合帶小孩出門放風，不只能吸收芬多精，也能觀賞皚皚白桐飄落美景。
古坑鄉長沈勝騰說，油桐花因應氣候，順著緯度一路由南往北盛開，古坑可以說是油桐花綻放的第一站。現值四月正是油桐花陸續綻放的時候，目前古坑的油桐花已開滿4成，預計月中到月底會是花況最好的時候。荷苞山桐花公園內有許多步道，歡迎鄉親到賞花步道走走，也提醒疫情下記得保持社交距離。
雲林縣古坑鄉因油桐花盛開，每年都會舉辦賞花活動，今年將在16、17日舉辦「2022雲林賞桐一期一會」，活動內容多元，包括桐花小旅行、客家文化市集、在地農產品特賣、樂團演奏、魔術小丑秀等。活動由古坑鄉公所主辦，客委會、雲林縣政府和荷苞社區發展協會協辦，讓民眾在疫情下放鬆心情，賞桐並認識客家文化。
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