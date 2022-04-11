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國內僅存的北港進香起火坩、千里眼爺公登錄無形資產

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
「北港進香起火坩」獲登錄為雲林技術無形文化資產，目前只有白沙屯進香團到北港進香刈火時才可見這項古老的火缸糊泥技術。圖／朝天宮提供
「北港進香起火坩」獲登錄為雲林技術無形文化資產，目前只有白沙屯進香團到北港進香刈火時才可見這項古老的火缸糊泥技術。圖／朝天宮提供

雲林北港朝天宮延傳百年的「北港莊儀團千耳眼爺公」、「北港進香起火坩」獲登錄為雲林無形文化資產，今天 由縣府文觀處長陳璧君頒授登錄證書，雲林縣莊儀團協會理事長許家彰及北港朝天宮董事長蔡咏鍀代表接受，莊儀團總動員，鑼鼓喧天遊街，歡慶兩大民俗技術榮獲無形資產，薪傳永存。。

陳璧君說，「北港莊儀團千耳眼爺公」與朝天宮媽祖信仰同時存在，「北港進香起火坩」則是白沙屯拱天宮至朝天宮進香刈火施作火缸的技術，兩者皆為朝天宮重要的宗教禮俗，登錄無形文化資產後讓珍貴的文化得以永續流傳。

莊儀團榮譽理事長蔡煌銘說，千里眼與順風耳正式名稱「金精將軍」、「水精將軍」，北港人稱為「千耳眼爺公」，是媽祖的護法神將，神將圖像最早見於大正年間老照片，昭和5年(1930)《臺南新報》記載北港街組織莊儀團，1993年正式成立「雲林縣莊儀團協會」，每逢媽祖出巡繞境兩尊將軍必為前導，莊儀團的儀程在雲林採訪冊中有記載包含立旗養兵、犒兵、出巡，自古延傳至今160週年，「千耳眼爺公」不論造型或步法，獨樹一格具高知名度，國內外分靈33團，今獲受證別具意義。

至於「北港進香起火坩」朝天宮董事長蔡咏鍀說，起火坩技術源於進香團「刈火」儀式，古代「刈火」的火缸是進香重要的器皿，每年進香會從祖廟的萬年香火爐中舀取香灰放入進香團的香爐，象徵神明的靈力藉由引回香火得以傳承與連結。

蔡咏鍀說，古時進香會將火缸先由專人送至朝天宮，為避免陶製的火缸因香火高溫爆裂受損，兩、三百年朝天宮就發展出泥糊火缸的技術，用篩過的細土、紙棉、鹽巴、水調和成防火泥，再把特調泥巴塗在火缸內外層，保護火缸不受火烤裂損。且可保刈火的香灰延燒多天不滅，保護香火順利迎回，目前全國只剩白沙屯拱天宮進香團往北港進香，仍保有這項獨特的火缸古老技法和儀式，百年延傳不輟，如今「北港進香起火坩」能獲登錄，讓這項古老技法得以永存。

北港莊儀團「千里眼爺公」榮獲登錄為雲林縣民俗無形文化資產。記者蔡維斌／攝影
北港莊儀團「千里眼爺公」榮獲登錄為雲林縣民俗無形文化資產。記者蔡維斌／攝影
北港莊儀團「千里眼爺公」及「北港進香起火坩」榮獲登錄為雲林縣民俗及技術的無形文化資產，由莊儀團協會理事長許家彰（左）及北港朝天宮董事長蔡咏鍀（右）代表接受。記者蔡維斌／攝影
北港莊儀團「千里眼爺公」及「北港進香起火坩」榮獲登錄為雲林縣民俗及技術的無形文化資產，由莊儀團協會理事長許家彰（左）及北港朝天宮董事長蔡咏鍀（右）代表接受。記者蔡維斌／攝影
北港莊儀團「千里眼爺公」榮獲登錄為雲林縣民俗無形文化資產。記者蔡維斌／攝影
北港莊儀團「千里眼爺公」榮獲登錄為雲林縣民俗無形文化資產。記者蔡維斌／攝影
「北港進香起火坩」獲登錄為雲林技術無形文化資產，目前只有白沙屯進香團到北港進香刈火時才可見這項古老的火缸糊泥技術。圖／朝天宮提供
「北港進香起火坩」獲登錄為雲林技術無形文化資產，目前只有白沙屯進香團到北港進香刈火時才可見這項古老的火缸糊泥技術。圖／朝天宮提供
北港莊儀團「千里眼爺公」榮獲登錄為雲林縣民俗無形文化資產。記者蔡維斌／攝影
北港莊儀團「千里眼爺公」榮獲登錄為雲林縣民俗無形文化資產。記者蔡維斌／攝影

北港朝天宮 雲林 媽祖

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