塵封數十年重見天日 台南後壁農會八角倉庫將活化

台南後壁區農會有座逾50年歷史的八角倉庫因長期閒置，數十年來遭人丟棄大型垃圾堵住入口，農會近日清理完成，外觀是正八角形水泥磚造建築重見天日，建築特色讓外界驚豔，農會更規畫活化利用，讓家鄉年輕一輩認識後壁米倉特色，市府文化局將從中協助。

該座八角倉庫位於後壁農會本部右側廣場深處，起造年代不明，估計至少有50年，因地點不起眼，加上使用率不高，閒置數十年，還被大型垃圾甚至廢棄冰箱堵住入口成髒亂點，經年累月下幾被外界遺忘。

去年新上任的農會總幹事林怡歆，去年底偶然機會網路瀏覽IG及Google圖片時，意外發現八角倉庫被一些攝影師分享呈現不同建物美感，林怡歆興起重新清理農會倉庫。

農會上周清理多日大功告成，塵封數十年的八角倉庫雖難敵歲月痕跡，但重新展現正八角形水泥磚造建築，8個面向都設有百葉高窗，牆面底部設有通氣孔設計，經查，在無冷鏈設備年代能儲存種子，這些特色都讓不少年輕農會員工開了眼界。

經農糧署南區分署長羅正宗指點，雲林土庫農會多年前也曾修復八角倉庫，林怡歆上周五帶領農會同仁前往觀摩，林怡歆說，隨著農業型態轉變，各地農會八角倉庫保存座數相當稀少，有些甚至老早就拆除，更讓農會深化保存之念。

「讓建築自身訴說它的不凡意義。」林怡歆指出，八角倉庫不僅只是美麗建築結構，而是每個建築環節設計，讓它如實擔負被賦予的50、60年代農業下的重責大任，為農業發展留下雋永、也留下歷史。也因此農會大方向就是「活化」，發揮更大意義，她下周前往農委會洽公，也會找機會爭取。