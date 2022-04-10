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防成「打架媽」 嘉縣警局布300人警網 快打部隊防搶轎

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
民雄警分局組機動快打部隊，在大甲媽祖神鑾進入新港轄內及回鑾時，貼身隨護神鑾，防止搶轎，另派員在陣頭前舉牌，向香客宣導防疫：「不摸神轎」、「不鑽轎底」。圖／民雄警分局提供
民雄警分局組機動快打部隊，在大甲媽祖神鑾進入新港轄內及回鑾時，貼身隨護神鑾，防止搶轎，另派員在陣頭前舉牌，向香客宣導防疫：「不摸神轎」、「不鑽轎底」。圖／民雄警分局提供

大甲媽遶境第2天，大小紛爭不斷，明天駐駕嘉義縣新港奉天宮，縣警局調動轄內6分局，提前部屬近300名警力，設9處管制點，禁止非相關車輛出入。民雄警分局也申請支援警力共98人，組成機動快打部隊，確保信眾不搶轎。

大甲媽祈福遶境進入第2天，今天晚間駐駕西螺福興宮，明天上午11點預計通過雲嘉交界崙仔橋，晚間駐駕新港奉天宮。沿路大小衝突不斷，嘉義縣警察局布警力約300人，民雄分局全員停休應戰，並向縣警局申請支援警力98人組機動快打部隊。

民雄分局明天上午11點到後天凌晨12點，針對奉天宮外圍道路管制如下：

管制點（禁止車輛進入）：

(一) 中正路、新中路口。

(二) 新中路、福德路口。

(三) 登雲路111巷口、中山路72巷口。

(四) 登雲路111巷口、公園路。

(五) 中山路奉天宮牌樓前路口。

(六) 古民街、文昌路口。

(七) 古民街、登雲路口。

(八) 古民街、新民路口。

(九) 古民街、大興路口。

另，新港鄉崙子橋、157線海瀛村路口，明天上午11點起13日2時止，管制車輛自雲林縣元長鄉崙子橋進入嘉145甲線及管制車輛自嘉157線海瀛村路口進入新港鄉市區。建議車輛改道路線：嘉86線→嘉164線→新港市區道路。

新港奉天宮與縣府教育處合作，提供鄰近學校供報名登記香客住宿，每天晚上10點關門；新港國中可供香客停車，但憑證僅限每天上午8點到晚上10點；且僅限1次，進場後將收回憑證。

嘉義縣警察局民雄警分局管制164縣道往北港、溪口路口，建議民眾和信眾提前改道。圖／民雄警分局提供
嘉義縣警察局民雄警分局管制164縣道往北港、溪口路口，建議民眾和信眾提前改道。圖／民雄警分局提供
嘉義縣新港國中提供香客住宿，但須事前向奉天宮預約，且晚間十點關門。圖／讀者提供
嘉義縣新港國中提供香客住宿，但須事前向奉天宮預約，且晚間十點關門。圖／讀者提供
嘉義縣新港國中提供香客住宿，但須事前向奉天宮預約，且晚間十點關門。圖／讀者提供
嘉義縣新港國中提供香客住宿，但須事前向奉天宮預約，且晚間十點關門。圖／讀者提供

大甲媽祖 遶境 鎮瀾宮 警察 嘉義

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