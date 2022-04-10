防成「打架媽」 嘉縣警局布300人警網 快打部隊防搶轎

大甲媽遶境第2天，大小紛爭不斷，明天駐駕嘉義縣新港奉天宮，縣警局調動轄內6分局，提前部屬近300名警力，設9處管制點，禁止非相關車輛出入。民雄警分局也申請支援警力共98人，組成機動快打部隊，確保信眾不搶轎。

大甲媽祈福遶境進入第2天，今天晚間駐駕西螺福興宮，明天上午11點預計通過雲嘉交界崙仔橋，晚間駐駕新港奉天宮。沿路大小衝突不斷，嘉義縣警察局布警力約300人，民雄分局全員停休應戰，並向縣警局申請支援警力98人組機動快打部隊。

民雄分局明天上午11點到後天凌晨12點，針對奉天宮外圍道路管制如下：

管制點（禁止車輛進入）： (一) 中正路、新中路口。 (二) 新中路、福德路口。 (三) 登雲路111巷口、中山路72巷口。 (四) 登雲路111巷口、公園路。 (五) 中山路奉天宮牌樓前路口。 (六) 古民街、文昌路口。 (七) 古民街、登雲路口。 (八) 古民街、新民路口。 (九) 古民街、大興路口。

另，新港鄉崙子橋、157線海瀛村路口，明天上午11點起13日2時止，管制車輛自雲林縣元長鄉崙子橋進入嘉145甲線及管制車輛自嘉157線海瀛村路口進入新港鄉市區。建議車輛改道路線：嘉86線→嘉164線→新港市區道路。