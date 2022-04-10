「學甲香」因應防疫 藝閣小朋友戴防護面罩

台南學甲慈濟宮（學甲香）遶境今第二天，因應防疫，慈濟宮除印製大批宣導臂章，全程戴口罩噴酒精等防疫措施，宮廟藝閣小朋友還全程戴上防護面罩，希望阻絕可能染疫風險，

學甲慈濟宮4年1次的「上白礁」謁祖「刈香」遶境祭典，因疫情延遲2年舉辦，共安排3天，昨完成24.67公里，今天再挑戰39.3公里，今清晨7點由人工扛陣的民俗藝陣「蜈蚣陣」作前導，綿延3公里長的香陣再由慈濟宮出發，展開第2天遶境祭典，除裝扮藝閣小朋友換人外，其他進香扛轎人員都是原班人馬，明最後一天將前往將軍溪畔上白礁謁祖，遶境距離預計33.7公里，預估將持續到深夜入廟。

今參與各民俗藝陣包括大龍陣、鼓花陣、高蹺陣、素蘭小姐要出嫁、12婆姐、牛犁陣、鬥牛陣、宋江陣、山地舞等，沿途熱情表演，吸引不少信徒民眾拍手叫好。

入夜後大型藝閣燈光通明，其人物唯妙唯肖，裝扮民俗藝閣「蜈蚣陣」、「八仙過海」、「八美圖」、「八仙棚」等小朋友，因一早就起來打扮，且「上閣」後沒有辦法下來休息，不少人累得打瞌睡，有的乾脆趴下睡覺了，也道盡遶境辛苦的一面。

慈濟宮董事長王文宗表示，原本逢4年1次的「學甲大刈香」祭典，大陸白礁祖宮以及分靈到香港、菲律賓馬尼拉、宿霧、福建晉江寶泉庵等地廟宇，往年都將組成進香團來學甲「謁祖」，並參與刈香遶境祭典，今年疫情影響沒辦法來台，不少人都說好可惜。