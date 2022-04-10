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網紅鳳梨確定選嘉市議員？ PO穿背心照 政治人物相挺
網紅「鳳梨」吳泓逸在網路上聲量驚人，還在嘉義市開飲料店引起朝聖，本月3日他貼照片註明嘉義市西區市議員參選人，還有口號「深耕嘉義，票投泓逸」，今再度貼出照片，直接穿著印有市議員參選人的背心，更寫「不分藍綠，支持泓逸，同心協力，幸福嘉義」，包括立院副院長蔡其昌、立委莊瑞雄等人留言力挺。
蔡其昌留言說，「我請克斯先去買鳳梨酥相挺了」，莊瑞雄「真心挺梨」，前立委陳柏惟說「服務處在哪，我送個『您鳳贏」』過去」，吳泓逸還回「大街小巷都是我的服務處」，連藝人楊繡惠也問「真的要選啊？」討論度破表。
吳泓逸本月3日就貼文說「要不要乾脆我出來選比較快？我推廣鳳梨說我綠的，我推廣鳳梨釋迦說我藍的，我幫嘉義市推廣設計展說我藍的，我幫屏東推黑鮪魚跟鳳梨又說我綠的，到底…？」他的照片就寫下「深耕嘉義，票投泓逸」、「好梨嘉在，有梨真好」。陳柏惟留言「先生，要出來了嗎？」他也回文「拚了」。
本報記者私訊向吳泓逸詢問是否確定參選嘉義市西區的市議員、是以無黨或何種黨籍參選，尚未獲回覆。
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