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一步一腳印修繕 台南做工行善團第174戶完工

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市政府勞工局成立的「做工行善團」，一步一腳印集結各工會為弱勢族群修屋。圖／台南市政府勞工局提供
台南市政府勞工局成立的「做工行善團」，一步一腳印集結各工會為弱勢族群修屋。圖／台南市政府勞工局提供

台南市政府勞工局「做工行善團」集結各工會一步一腳印為弱勢族群修屋，今為南區、學甲區及新化區弱勢者修繕，志工們犧牲假日為投入，今已完成第174戶修繕。

領有重度身心障礙證明南區黃姓案主，原擔任大樓管理員，因中風無法工作，須妻子全日照顧，全家仰賴微薄社福津貼過活，住處屋齡近40年漏水嚴重無力修繕，下雨天常得拿水桶接水，居住環境差，「做工行善團」上月28、29日泥水志工打除頂樓地面水泥及吊車吊掛清運廢棄物，30日電氣志工接高排水管，本月1、2日由泥水志工進行灌漿前黏著劑防水作業及灌漿工程，今由油漆志工接續處理防水施工，終讓黃先生一家人免於住家漏水困擾，也完成做工行善團隊第174戶修繕案。

學甲區獨居66歲謝姓案主，因疾病右腳趾已切除，行走緩慢，生活靠中低老津貼，居處鐵皮屋簡陋無廁所，如廁只能到鄰近廟宇，家中電壓簡陋無法負荷大量用電。

做工行善團日前啟動修繕服務，先後由金屬、電氣、泥水、鋁製志工修繕，今再由木工及電氣工會分別完成室內電線水管路配置及室內牆壁美化、天花板及浴室塑膠板施工。

台南市議員陳昆和議員服務團隊及學甲區明宜里長凃志宏也到場關心，社團法人台南市勞工志願服務協會理事長梁志男也帶來飲品慰勞修繕志工，今木工工會志工也前往新化區修繕案協助安裝正懿企業捐贈的木門，打造煥然一新環境。

台南市政府勞工局成立的「做工行善團」，一步一腳印集結各工會為弱勢族群修屋。圖／台南市政府勞工局提供
台南市政府勞工局成立的「做工行善團」，一步一腳印集結各工會為弱勢族群修屋。圖／台南市政府勞工局提供

台南 漏水 中風

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