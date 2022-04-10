嘉市湖子內將進駐消防分隊 第二分隊蓋4層廳舍、訓練場

嘉義市消防局第二分隊20幾年來暫借第二警分局當駐地，空間擁擠，市府爭取前瞻計畫核定8500萬多元，於興美路、環興街新建4層樓廳舍，今動土，預計明年底完工；消防局長蘇耀星說，此為湖子內首個分隊，也將成嘉市南邊最重要救護據點，議員說，原欲一併興建的訓練塔，需中央再補助。

蘇耀星說，湖子內地區未來30年有重大發展，人口預計大幅成長，由湖內分隊、二分隊共同轄管，二分隊的新址，距離目前駐地僅900多公尺，轄區不調整，但更能守住原所轄的新南聯合里，及協助周邊長榮聯合里、八掌聯合里、東南門聯合里、公園聯合里，幾乎涵蓋整個南嘉市。

第二分隊長李志中說，近來同仁感覺湖子內地區救護案件增加，例如車禍受傷，未來人口增，救護需求可能跟著上升。

消防局指出，第二分隊1998年起暫借第二分局南側的2層樓，2013年從16名隊員增至25人，救災器材車輛也增加，空間日趨擁擠，先爭取湖子內區段徵收的湖廣停1，變更機關用地，約941坪，打造4層樓鋼構建物，可容納13輛救災車輛，30名消防人員備勤，車輛有2個出入口，環境大大改善。

市府爭取前瞻計畫獲核定8500萬，去年完成細部設計，工程招標流標2次後，2月底終於決標發包，預計2023年底完工；今天市長黃敏惠、立委王美惠、消防署長蕭煥章、13名市議員等人祈福並動土。

黃敏惠說，湖子內是新興地區，已有2000多件建照申請，人口一定增加，救災上將有更好的人員設備、廳舍及團隊，可讓市民安心；蕭煥章表示，感謝市府提供這麼大的廳舍，興建完成一定可以達到救災目標。

議員傅大偉說，他與副議長蘇澤峰持續關注第二分隊新建廳舍，規畫還包括一旁要做訓練場，設2座訓練塔，目前僅1座，希望另1座也能到位，呼籲中央要再補助。