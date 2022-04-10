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二崙西瓜著果率低農民哀苦 中央將現金救助
雲林縣西瓜種植面積574公頃，其中二崙產區部分進入開花期，但受3月下旬霪雨影響，著果率低，二崙農民向縣府反應災情，據統計，損害率超過2成，經農糧署中區分署及農改場等單位勘災後，達現金救助標準，已函請農委會啟動救助，農糧署中區分署長姚士源今天表示，近期就會公告救助辦法。
種西瓜超過40年的二崙鄉楊姓農民表示，他在正常栽種期、約1月中旬左右栽種8公頃，但在開花結果期間，先後遇到寒流及濕雨天氣，導致花開的不完全，預估4月底到5月初左右採收，產量可能只有5成。
楊姓農民說，田間瓜果損害嚴重，部分從外觀看不出異象，但實際上內部吸飽水後已呈黑化，也造成裂果，有些甚至會直接爆開，今年種植成本也因農藥、肥料及人事工資齊漲多出1成，災損讓果農更痛苦，雪上加霜。
縣府農業處代理處長蔡耿宇今天表示，目前災情集中在二崙，初估農損金額1億3142萬元，已函請農委會公告天然災害現金救助每公頃6萬元，提醒有遇到類似災損情況的農民，請向所在公所通報，現勘人員彙整災損後，將有勘災小組到田間確認。
姚士源說，目前二崙鄉西瓜雖傳災損，但是西螺、崙背等產區的西瓜，近日才進入開花期，預估這波災情不至影響整體產量。
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