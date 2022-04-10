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學甲香祭典加強防疫 真人藝閣戴面罩遶境

中央社 / 台南10日電

被譽為「南瀛五大香」之一的「學甲香」祭典今天進入第2天，參與遶境的民俗藝陣沿途表演，吸引不少民眾觀看，主辦單位學甲慈濟宮加強防疫，扮演藝閣的兒童都全程戴上面罩。

台南學甲慈濟宮每4年舉辦1次「上白礁」謁祖刈香遶境祭典，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延遲2年舉辦，昨天首日行程完成遶境24.67公里，今天預計行程共39.3公里，綿延3公里長的香陣由人工扛陣的「蜈蚣陣」前導，近百個民俗藝陣沿途表演，吸引不少民眾觀看。

由於近日COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例增加，學甲慈濟宮不敢掉以輕心，除印製大批宣導臂章讓參與人員戴上，宣導全程戴口罩、噴酒精等防疫措施外，扮演真人藝閣參與遶境的小朋友都要全程戴防護面罩。

學甲慈濟宮董事長王文宗告訴中央社記者，以往每逢4年1次的祭典，福建白礁祖宮以及分靈到香港、菲律賓馬尼拉、宿霧、中國福建晉江寶泉庵等地廟宇，都會組進香團到學甲參與刈香遶境祭典，今年考量疫情無法成行，只有白礁祖宮製作蘭花盆栽祝賀祭典順利成功。

王文宗說，慈濟宮主祀保生大帝，是福建白礁開基祖的神尊，每年農曆3月11日號召學甲13庄頭部落的神轎、陣頭、信徒民眾遶境，前往先民登陸處將軍溪畔舉行「上白礁」謁祖祭典，今晚將依古制遙祭位於福建的白礁慈濟祖廟。

遶境 慈濟 福建

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