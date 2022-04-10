鍾佳濱為黃肇輝民進黨初選助選 力拚永康第三席
立委鍾佳濱投入民進黨屏東縣長初選失利，今上午到台南永康為民進黨台南市議員擬參選人黃肇輝助選，更帶來選舉期間大型人偶「辣台妹小英」、「台灣隊賴副」給黃肇輝，期許黃肇輝能通過初選，為民進黨在永康區搶下第三席次。
黃肇輝目前是立委郭國文執行長，曾任副總統賴清德擔任台南市長時的秘書，鍾佳濱表示，自己當年參選屏東立委時，時任永康市議員的郭國文為自己的競選總幹事，黃肇輝即是「代班總幹事」，都是並肩作戰的好戰友。
鍾佳濱提到，期待黃肇輝能獲得民進黨提名，為民進黨搶下第三席市議員，讓中央、地方連線，共同締造光榮歷史。
黃肇輝表示，鍾佳濱是他台大的學長，擔任郭國文的代班總幹事，在輔選期間台南屏東奔波，他強調，「自己已經準備好了」，期待一脈相傳，為永康市民帶來更好未來，希望能初選過關獲得民進黨提名，為永康地區搶下第三席。
立委郭國文說，自己的老戰友、好同事鍾佳濱來到台南，在中央的表現有目共睹，希望第一名立委來到永康可以為黃肇輝加油，並期許黃肇輝初選過關到大選。
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