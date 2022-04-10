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落實照顧原住民 南市第二處原民文化健康站今揭牌

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
落實照顧原住民，南市第二處原民文化健康站今在永康揭牌。記者謝進盛／攝影
落實照顧原住民，南市第二處原民文化健康站今在永康揭牌。記者謝進盛／攝影

營造多元服務的文化健康照顧環境，南市第2處原住民文化健康站今上午在永康區南原教會成立，市長黃偉哲說，市府正争取在溪北地區設立第三處文化健康站，希望讓南市成為原住民高齡友善的宜居城市。

該文化健康站位於永康區復華六街，上午安排排灣族人吟唱古調及南原教會牧師祝禱，隨後邀請原住民族委員會主委夷將·拔路兒、黃偉哲、市議員穎艾達利、谷暮‧哈就、李鎮國、林易瑩、楊中成參與揭牌儀式，希望努力打造宜居、宜就業、宜育动、宜養老的「四宜」城市。

夷將．拔路兒表示，副總統賴清德在台南市長任內向行政院爭取設置原民文化健康站，台南市政府於2017年在北區大光教會成立第1處，2020、2021都獲得全國評比優等。

黃偉哲表示，南市原住民人口目前有8679人，55歲以上原住民有1238人，近1/4約315人住在永康區，為讓永康區長者能就近獲得文健站照顧，市府向中央爭取增設站點，感謝今年中央原民會核定本市成立第2個原住民文化健康站，也感謝南原教會提供温馨場地，市府正争取在溪北地區設立第三處文化健康站，讓南市成為原住民高齡友善的宜居城市。

南市政府原住民族事務委員會主会白惠蘭Salaukaljimuran指出，族人年輕時離鄉背井來到都市討生活，在台南落地生根，而文化健康站就是長者們平日聚會場所，市府在2017年在北區大光教會成立首座原住民文化健康站，迄今已有近1萬人次的原住民長者到站接文服務。

台南市長黃偉哲（右二）、原住民族委員會主委夷將·拔路兒（右三）等人體驗內部相關設施。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲（右二）、原住民族委員會主委夷將·拔路兒（右三）等人體驗內部相關設施。記者謝進盛／攝影
落實照顧原住民，南市第二處原民文化健康站今在永康揭牌。記者謝進盛／攝影
落實照顧原住民，南市第二處原民文化健康站今在永康揭牌。記者謝進盛／攝影

原住民 台南 黃偉哲

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