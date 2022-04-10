配合三爺溪河道拓寬 台南仁德鯽魚橋下月底封閉

配合三爺溪河道拓寬，台南市政府水利局下月底將暫時封閉鯽魚橋施工，總經費達1億元，預估民國112年汛期前完工後恢復通行。

水利局說，鯽魚橋位處三爺溪匯入二仁溪交接處，屬於「雙博物館自行車道」中二仁溪水岸自行車道的重要橋梁，為一鋼構跨橋，可供人行、自行車及防汛通行，橋型結構維持採桁架鋼構造方式設計，以米白及淺藍色的色系與二仁溪畔融合為一體。

水利局表示，近期配合三爺溪河道拓寬工程，鯽魚橋也將改建，改建後舊橋仍留用，整體長度將自65米增加至155米，該工程最大挑戰是堤頂空間狹窄及河道吊裝，故與周邊護岸改建工程配合預留施工空間、減少重複開挖。

而鯽魚橋改建工程總經費約1億元，預計下月底暫時封閉橋梁施工，水利局預估可望於明年汛期前完工後恢復通行。