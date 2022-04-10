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配合三爺溪河道拓寬 台南仁德鯽魚橋下月底封閉

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
鯽魚橋改建後舊橋仍留用，整體長度將自65米增加至155米，圖為施工示意圖。圖 ／台南市政府水利局
鯽魚橋改建後舊橋仍留用，整體長度將自65米增加至155米，圖為施工示意圖。圖 ／台南市政府水利局

配合三爺溪河道拓寬，台南市政府水利局下月底將暫時封閉鯽魚橋施工，總經費達1億元，預估民國112年汛期前完工後恢復通行。

水利局說，鯽魚橋位處三爺溪匯入二仁溪交接處，屬於「雙博物館自行車道」中二仁溪水岸自行車道的重要橋梁，為一鋼構跨橋，可供人行、自行車及防汛通行，橋型結構維持採桁架鋼構造方式設計，以米白及淺藍色的色系與二仁溪畔融合為一體。

水利局表示，近期配合三爺溪河道拓寬工程，鯽魚橋也將改建，改建後舊橋仍留用，整體長度將自65米增加至155米，該工程最大挑戰是堤頂空間狹窄及河道吊裝，故與周邊護岸改建工程配合預留施工空間、減少重複開挖。

而鯽魚橋改建工程總經費約1億元，預計下月底暫時封閉橋梁施工，水利局預估可望於明年汛期前完工後恢復通行。

台南市長黃偉哲說，雙博物館自行車道路線不但可串連山海圳綠道，也可藉由二仁溪水岸自行車道串連全國自行車道路網的環島山線與環島海線，期待鯽魚橋改建後新風貌，讓河岸空間與自行車路網更緊密結。

配合三爺溪河道拓寬，台南仁德鯽魚橋下月底將封閉。圖 ／台南市政府水利局提供
配合三爺溪河道拓寬，台南仁德鯽魚橋下月底將封閉。圖 ／台南市政府水利局提供

自行車 車道 水利局

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