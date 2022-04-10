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他養鹿養出一片天 邀青年座談鼓勵返鄉

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣府勞青處長陳奕翰參觀皇佳鹿園。圖／郭皇志提供
嘉義縣府勞青處長陳奕翰參觀皇佳鹿園。圖／郭皇志提供

嘉義縣福池關懷協會於昨於民雄皇佳鹿園，舉辦「青年行動力，社區新動力」課程，邀嘉義縣府勞青處長陳奕翰、議員陳文忠、皇佳鹿園創辦人郭皇志等，與在地青年暢談返鄉創業的心路歷程，鼓勵青年返鄉發展，為家鄉及自我許下不一樣的未來。

嘉義縣福池關懷協會以「青年行動力，社區新動力」計畫提案，號召青年參與社區行動，獲勞青處「110年度促進青年留返鄉結合社區發展計畫」補助，透過社區巡禮簡介、盤點社區資源、價值發想思考等活動，整合在地資源並帶動青年為地方產業激發創意行銷思考，為地方發展創造更多的可能性。

40歲郭皇志對鹿很有興趣，花了6年籌備，上課、收集資料，並到各地養鹿場參觀，多年前在民雄鄉中央村開設皇佳鹿園，雖然養鹿在國內是被邊緣化的產業，但他認為養鹿業在養生保健上有很大的潛能和市場，只是一直被埋沒，他期待走出和傳統不一樣的養鹿業。

身兼嘉義縣福池關懷協會理事長的郭皇志說，捲動青年社區參與，培養青年整合資訊、解決問題、建立團隊、有效溝通的能力。青年藉由參加社區發展活動，增加與社會接觸的機會，進而發掘、了解與解決社會問題，發現生活的意義，並拓展生命的經驗。

陳奕翰說，希望勞青處能給青年返鄉正向積極的動力，也期望計畫之後看到民雄有更多元發展，勞青處將持續推動青年創業及返鄉發展事務，以更多元方式協助青年返鄉發展，希望吸引更多青年回嘉發展。

郭皇志開設皇佳鹿園，昨天舉辦講座鼓勵青年回鄉，邀縣府勞青處長陳奕翰等參觀。圖／郭皇志提供
郭皇志開設皇佳鹿園，昨天舉辦講座鼓勵青年回鄉，邀縣府勞青處長陳奕翰等參觀。圖／郭皇志提供
40歲郭皇志對鹿很有興趣，花了6年籌備，上課、收集資料，並到各地養鹿場參觀。圖／郭皇志提供
40歲郭皇志對鹿很有興趣，花了6年籌備，上課、收集資料，並到各地養鹿場參觀。圖／郭皇志提供

青年 嘉義 陳奕

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