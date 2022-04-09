大廟興學勇闖台江 親子走讀百年海尾宋江陣抗海賊故事

迎接農曆3月12日海尾大道公生日，台南海尾朝皇宮宋江陣隊、社大台江分校，策辦「勇闖台江，親子走遊百年宋江陣抗海賊故事」，由海尾宋江陣青年吳昇峰、教練鄭明傳及社大台江分校執行長吳茂成帶領走讀，帶領安慶國小、機器人社團、親子肚皮舞等師生，實際走讀將軍吳老茨、海尾百年竹林及朝皇宮，同時由海尾宋江陣隊員操練兵器、教導學員體驗宋江武術，將海尾百年宋江陣知識文化，傳承給下一代。

社大台江分校執行長吳茂成表示，海尾宋江陣已有121年歷史，121年前海尾鄉 親為抵抗海賊，聘請頂山師父來海尾教授宋江陣武術，組成宋江陣來保家衛鄉。此次適逢海尾大道公生日，邀請第四代青年隊員吳昇峰，講述海尾宋江陣的故事，介紹百年頭旗、雙斧等重要文物，吳昇峰是成大EMBA碩士，論文即是研究海尾宋江陣。也邀請總教練鄭明傳帶領吳孟軒等年輕隊員，示範宋江陣棍法及拳術，演練海尾百年宋江陣的文化知識。

來自美國的杜凱希帶著女兒一起勇闖台江，走遊百年宋江陣抵抗海賊故事，他說，因為對台灣的文化很有興趣，喜歡看老建築，像是吳家的老三合院，很漂亮，海尾百年宋江陣抵抗海賊的起源故事也很有趣。

社大台江分校吳美燕老師則指出，此次走遊海尾百年宋江陣抵抗海賊故事，希望採集台江舞蹈的文化精神，為台江建庄200年編創「拓墾之舞」，共同迎接台江200年。