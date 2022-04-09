北港滯洪池栽種逾9萬棵樹 打造湖岸森林新祕境

才完工被譽為雲林湖岸新祕境的北港滯洪池，水利署第5河川局將沿著美麗的湖岸植栽逾九萬棵樹，今天發動民眾種樹以達到造林目標，占地達37公頃的滯洪池將結合北港朝天宮宗觀光成為雲林最大的水岸森林公園，強化觀光並為減碳盡心力。

水利署第五河川局今天在北港滯洪池辦理「植樹固碳」，五河局局長莊曜成與立委蘇治芬、雲林地檢署檢察長洪家原、縣議員黃美蘭、朝天宮董事長蔡咏锝等人邀民眾共同種下大批台灣原生種樹木。

莊曜成指出，北港滯洪池用地37公頃，其中水域面積25公頃，有效蓄水量為133萬立方米，受極端氣候影響，急降雨洪水氾濫成災，也有世紀大乾旱，因此，5河局針對滯洪池的功能，除思考防洪之外，將來在缺水時也增加提供灌溉水之用，同時大量植栽，達到植樹固碳兼具休閒，讓滯洪池功能更加多元完善。

蘇治芬表示，北港滯洪池位在土間厝大排與新街大排2條大排間，遇急降雨、豪大雨時先將水存在滯洪池，就像一個大臉盆一樣，先把社區積水蓄積起來，待大排的水量負荷減少時再排出，去年8月的雨災充分發揮紓解水患，見證滯洪池功效。

蘇治芬說，水利署治水觀念有新思維，除了治洪外，更重視水與環境如何相融，整個園區目前種植近10萬株樹木，期待5、10年後，北港滯洪池成為一座很美麗的水岸森林公園。