嘉義市桐花祭 漫浪登場

2022嘉義市桐花季「跟著伯公賞桐尞」今天在圓林仔社區繽紛展開，市長黃敏惠與客委會藝文傳播處廖美玲處長等貴賓共同擊鼓及揭幕，邀請民眾一起相約桐花樹下聽音樂、賞花，感受浪漫詩情畫意，傳遞幸福美好。市長黃敏惠表示，源自土地和勤奮人們的客家文化之美讓人感動，市府會持續推動多元族群交流，透過桐花季形塑「一期一會」，讓更多人認識客家文化。

今年適逢嘉義市升格40週年，市府更串連客委會「2022桐花小旅行暨賞桐一期一會」系列活動，擴大舉辦「跟著伯公賞桐尞」桐花祭活動，要將充滿幸福氛圍的賞花活動推薦給各縣市朋友。並特別打造「升格40幸福嘉義」紙雕桐花地景，與翩翩飛舞的桐花相映成趣。

黃敏惠說，來嘉賞桐現在正是時候，圓林仔社區是全台知名的賞桐勝地，近年來並成為超夯的IG打卡景點。今年由於雨水減少，使得桐花熱情奔放提早盛開，迫不及待傳遞春天氣息，花況極美，把握機會，到圓林仔社區幸福山丘參與桐花季，來場幸福小旅行。

嘉義市客家人口約有2萬人，圓林仔社區是百年前一個在陵地上散具形成的小部落，轄內有古亭畚、百年荔枝樹、順心園、幸福馬場、幸福山丘等，以自然生態與藝術為永續發展特色，擁有豐沛自然及人文景觀。每年四月桐花盛開，宛如為青山綠林點綴上白雪，遊客漫步在桐花下，可以感受到無比的浪漫和幸福，是嘉義地區最佳觀賞桐花景點。