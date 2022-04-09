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台南學甲香疫情停2年今再登場 警「神明視角」監控

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
頭港鎮安宮軟身福德正神參與遶境。記者周宗禎／翻攝
頭港鎮安宮軟身福德正神參與遶境。記者周宗禎／翻攝

「南瀛5大香」之一的「學甲香」連兩年都因疫情停辦，今天登場一連3天學甲13庄47角頭大批信眾參與非常熱鬧。警方則出動空拍機以「大道公神明視角」俯瞰遶境、維護交通與治安。

延遲2年地方期待的學甲刈香祭典，主辦單位學甲慈濟宮請來文化部次長李連權任主委，慈濟宮董事長王文宗、副董事長陳俊男、監事主席李建利率全台保生大帝信徒代表參與宮內祭典，首日繞境遇周休吸引人潮。

遶境上午在開路先鋒「蜈蚣陣」入廟參拜後登場，綿延3公里長香陣由慈濟宮展開第1天的刈香繞境活動。

王文宗表示，今年3天刈香必看特色陣頭是「台灣獨一無二」人力扛抬龍頭鳳尾「蜈蚣陣」，由36位神童扮演，今年戲文「五虎平西」角色，藝閣包括八仙棚、太子伏龍、李哪吒鬧東海、八仙過海、董漢尋母、紡車輪、八美圖、封神榜、郭子儀大戰烏鳳仙等；沿途扮仙孩童扔出糖果、紅包、抱枕、動物形狀氣球給信徒，大家搶成一團非常熱鬧。

今年仍因疫情而取消信徒跪迎「蜈蚣陣」下及「鑽轎腳」驅邪保平安活動；第3天遶境將前往當年先民登陸地將軍溪畔舉辦「上白礁」謁祖祭典，展現「飲水思源、血濃於水的不忘本精神」，活動將達到最高潮。

而警方考量廟會期間地面人潮擁擠，不易察覺周遭情況，邀集大雄無人空拍機團隊協助空拍全場，輔助遶境沿線治安監控及精準調度警力。

學甲警分局長蔡宗昌表示，繞境透過地面警力指揮疏導、輔以空拍機「大道公神明視角」協助評估人潮狀況，更能精準投放適當警力；運用科技設備維護治安、讓活動平安順利。

台南「學甲香」連兩年因疫情停辦再登場，第一天遶境很熱鬧。記者周宗禎／翻攝
台南「學甲香」連兩年因疫情停辦再登場，第一天遶境很熱鬧。記者周宗禎／翻攝
台南「學甲香」連兩年因疫情停辦再登場，第一天遶境很熱鬧。記者周宗禎／翻攝
台南「學甲香」連兩年因疫情停辦再登場，第一天遶境很熱鬧。記者周宗禎／翻攝
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台南「學甲香」連兩年因疫情停辦再登場，第一天遶境很熱鬧。記者周宗禎／翻攝
台南「學甲香」連兩年因疫情停辦再登場，第一天遶境很熱鬧。記者周宗禎／翻攝
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空拍機 遶境 慈濟

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