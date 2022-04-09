影／台南佳里辦牛蒡文化節 黃偉哲戴斗笠下田採牛蒡

台南市政府、佳里區農會今天舉辦「2022佳里好蒡產業文化活動」，市長黃偉哲到場與民眾一同下田採牛蒡，鼓勵大家都來喝牛蒡茶、吃牛蒡脆片；活動現場提供400份牛蒡供民眾品嘗，還有農產品義賣及佳里好物特賣等活動。

台灣牛蒡正值產季，佳里是南市牛蒡主要產區，面積約40公頃，今年產量約1千公噸；2022牛蒡產業文化活動包括田間採牛蒡、親子DIY體驗牛蒡披薩、皮雕福麻好蒡零錢包及造型氣球等。

黃偉哲表示，佳里牛蒡是台南最出名優質農特產品，佳里農會的牛蒡節活動許多民眾共襄盛舉，希望以產業文化活動拉近消費者與農民距離，讓更多消費者支持選購在地新鮮蔬果。市府也會與農會配合開拓行銷通路，提高農民收入。

今天在會場旁農地舉辦田間採牛蒡體驗活動，600人參加在農車翻土後挖出牛蒡，黃偉哲也戴起斗笠下田採牛蒡。

農業局長李建裕指出，佳里區農會也積極開發牛蒡新產品如牛蒡脆餅、牛蒡果凍等區隔市場，增加多元行銷管道，其中牛蒡脆餅活動當天原價120元，特價只要99元。