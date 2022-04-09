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布袋商港旅服中心營造藝術空間 莊玉明返鄉開畫展
嘉義縣沿海新地標、布袋商港旅客服務中心上月試營運，5月16 日舉辦啟用典禮，打造旅服中心藝術氛圍，台灣港務公司邀請布袋出身的知名藝術家莊玉明返鄉，即日起在旅服中心舉行「嘉義風情畫展」。
今年逢莊玉明60歲，創作逾43年，在家鄉展出家鄉畫作，深具意義，莊玉明上月在朴子市梅嶺美術館舉行「六十油畫創作展」，縣長翁章梁、監察院前院長張博雅等縣市來賓、民代參加，為莊玉明慶生。
莊玉明是嘉義土生土長孩子，由牧童變畫家，梅嶺美術館畫展結束，接著回家鄉布袋旅服中心，首檔展出「嘉義風情畫」，以布袋港、阿里山、嘉南田園風光為主題，分享旅客及愛好藝文者，人親土親氛圍洋溢畫布之上。
莊玉明生長布袋鎮過溝村，父母務農漁，三兄弟排行老大，師承藝術前輩林國治、陳銀輝，畫作呈現美術史少見題材「甘蔗園」，人物呈現如東方「飛天」或類似夏卡爾超現實風格。展期即日起到6月30日。
航港局與港務公司斥資2.38億的布袋港旅服中心，以海洋、港口、船舶為構想，導入設計美學，建構創新、舒適、便利及友善旅運空間，兼具現代化、E化離島客運新驛站，布袋旅服中心將持續與嘉義在地藝術家及學校合作，提供旅客中心部分空間作為藝術品展演。
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