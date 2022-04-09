快訊

後醫系再起引反彈 揭醫師總量管制掛鉤收入和關說文化

龜山工業區科技大廠傳移工確診 鄭文燦證實：已匡列疫調

聽新聞
test
0:00 / 0:00

布袋商港旅服中心營造藝術空間 莊玉明返鄉開畫展

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
航港局與港務公司斥資2.38億的布袋港旅服中心，建構創新、舒適、便利及友善旅運空間，兼具現代化、E化離島客運新驛站。記者魯永明／攝影
航港局與港務公司斥資2.38億的布袋港旅服中心，建構創新、舒適、便利及友善旅運空間，兼具現代化、E化離島客運新驛站。記者魯永明／攝影

嘉義縣沿海新地標、布袋商港旅客服務中心上月試營運，5月16 日舉辦啟用典禮，打造旅服中心藝術氛圍，台灣港務公司邀請布袋出身的知名藝術家莊玉明返鄉，即日起在旅服中心舉行「嘉義風情畫展」。

今年逢莊玉明60歲，創作逾43年，在家鄉展出家鄉畫作，深具意義，莊玉明上月在朴子市梅嶺美術館舉行「六十油畫創作展」，縣長翁章梁、監察院前院長張博雅等縣市來賓、民代參加，為莊玉明慶生。

莊玉明是嘉義土生土長孩子，由牧童變畫家，梅嶺美術館畫展結束，接著回家鄉布袋旅服中心，首檔展出「嘉義風情畫」，以布袋港、阿里山、嘉南田園風光為主題，分享旅客及愛好藝文者，人親土親氛圍洋溢畫布之上。

莊玉明生長布袋鎮過溝村，父母務農漁，三兄弟排行老大，師承藝術前輩林國治、陳銀輝，畫作呈現美術史少見題材「甘蔗園」，人物呈現如東方「飛天」或類似夏卡爾超現實風格。展期即日起到6月30日。

航港局與港務公司斥資2.38億的布袋港旅服中心，以海洋、港口、船舶為構想，導入設計美學，建構創新、舒適、便利及友善旅運空間，兼具現代化、E化離島客運新驛站，布袋旅服中心將持續與嘉義在地藝術家及學校合作，提供旅客中心部分空間作為藝術品展演。

嘉義縣布袋商港旅客服務中心上月試營運，打造藝術氛圍，台灣港務公司邀請布袋出身的知名藝術家莊玉明返鄉，即日起在旅服中心舉行「嘉義風情畫展」。圖／港務公司布袋管理處提供
嘉義縣布袋商港旅客服務中心上月試營運，打造藝術氛圍，台灣港務公司邀請布袋出身的知名藝術家莊玉明返鄉，即日起在旅服中心舉行「嘉義風情畫展」。圖／港務公司布袋管理處提供
航港局與港務公司斥資2.38億的布袋港旅服中心，建構創新、舒適、便利及友善旅運空間，兼具現代化、E化離島客運新驛站。記者魯永明／攝影
航港局與港務公司斥資2.38億的布袋港旅服中心，建構創新、舒適、便利及友善旅運空間，兼具現代化、E化離島客運新驛站。記者魯永明／攝影

嘉義 美術館

延伸閱讀

停航4天布袋澎湖客輪復航 餐廳：訂席取消大半收入銳減

嘉義景點「蛋糕沙灘」爆紅 遊客把握好天氣出遊

不是愚人節玩笑！布袋港開往澎湖客輪今起3天停航

布袋商港絕美新地標 斥資2.38億旅服中心即起試營運

相關新聞

台南迎遊客 市場公廁改造文旅風

台南市傳統市場是很多小吃美食的發源地，不僅民眾日常採買，也有越來越多觀光客到市場探訪美食，市府近年以文旅風對市場公廁改造...

影／台南佳里辦牛蒡文化節 黃偉哲戴斗笠下田採牛蒡

台南市政府、佳里區農會今天舉辦「2022佳里好蒡產業文化活動」，市長黃偉哲到場與民眾一同下田採牛蒡，鼓勵大家都來喝牛蒡茶...

布袋商港旅服中心營造藝術空間 莊玉明返鄉開畫展

嘉義縣沿海新地標、布袋商港旅客服務中心上月試營運，5月16 日舉辦啟用典禮，打造旅服中心藝術氛圍，台灣港務公司邀請布袋出...

民進黨黨職改選下周登記 台南市黨部主委表態爭取連任

民進黨5月22日即將舉辦黨職改選，選舉全國黨員代表、地方黨部主委及市黨員代表，台南市黨部從4月11日至15日辦理領表登記...

民進黨嘉縣黨部主委不連任 六腳鄉長下周接棒參選

民進黨嘉義縣黨部主委、全國黨代表及縣黨員代表選舉，下周一至周五受理登記，縣議員兼縣黨部主委林秀琴，以自己要選議員連任，無...

北港燈會今年再獲國際大獎 小兵立大功贏過台灣燈會

雲林縣北港燈會今年再度榮獲國際大獎的Conceptual Design概念設計類別金獎，該獎是以發掘全球設計繆思為宗旨，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。