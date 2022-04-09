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民進黨黨職改選下周登記 台南市黨部主委表態爭取連任

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
民進黨台南市黨部主委潘新傳（右）將爭取連任。圖／民進黨台南市黨部提供
民進黨台南市黨部主委潘新傳（右）將爭取連任。圖／民進黨台南市黨部提供

民進黨5月22日即將舉辦黨職改選，選舉全國黨員代表、地方黨部主委及市黨員代表，台南市黨部從4月11日至15日辦理領表登記，市黨部表示由於台南市的黨員人數增加，全國黨代表將增加到44席，市黨員代表則為60席，市黨部預估參選人數將創新高。

民進黨台南市黨部主任委員得連任1次，現任主委潘新傳2年前獲選，將再尋求連任。潘新傳被歸為市長派，要扛起年底市長連任、市議員爭取過半的選舉重任。

民進黨台南市黨部執行長張孟暉表示，這次台南市黨職選舉領表登記時間為4月11日至4月15日上午9點至下午5點，登記地點為台南市黨部及新營辦公室。請有意願登記為候選人的黨員們準備相關資料、照片、黨證及國民身分證等前往登記。4月21日上午10點在台南市黨部抽籤決定候選人號次。

此次以2022年5月22日選舉投票日為基準，入黨需連續滿1年以上之黨員，才有參選及投票權，此次登記費用：主任委員為5萬元、全國黨代表1萬元、市黨員代表3千元，領表及受理登記地點：台南市黨部（台南市中華西路一段137巷103號）或新營辦公室（新營區民治東路29號）。

台南 民進黨

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