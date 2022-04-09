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民進黨嘉縣黨部主委不連任 六腳鄉長下周接棒參選

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
民進黨嘉義縣黨部主委林秀琴不連任，2屆六腳鄉長陳川崎可望接棒，下周登記參選。記者魯永明／翻攝
民進黨嘉義縣黨部主委林秀琴不連任，2屆六腳鄉長陳川崎可望接棒，下周登記參選。記者魯永明／翻攝

民進黨嘉義縣黨部主委、全國黨代表及縣黨員代表選舉，下周一至周五受理登記，縣議員兼縣黨部主委林秀琴，以自己要選議員連任，無餘力全縣輔選為由，不競選連任，推薦年底即將任期屆滿的六腳鄉長陳川崎接棒，原本陳意願不高，但據了解，經立委陳明文、縣長翁章梁勸進，陳川崎鬆口， 將登記參選。

嘉義縣是民進黨大本營，完全執政20年，黨部主委選情平和，為顧及黨內團結及山海區平衡，黨部主委依慣例，山、海區人選輪流擔任，林秀琴山區人選，下屆輪海區人選出任。林秀琴宣布不競選連任後，到目前黨內無人表態競選主委。

陳明文、翁章梁日前勸進海區出身陳川崎，參選主委，但陳川崎以年紀逾70歲，精神體力難負荷繁重主委職務，參選意願不高，因海區鄉鎮市檯面上符合條件政治人物，以陳川崎適合，陳明文還未退休，陳川崎難推辭，新主委要輔選年底五合一基層選舉，為黨持續穩固執政。

陳川崎輔仁大學畢業，長期擔任陳明文助理，曾任縣府機要秘書、朴子市公所主任秘書、鹿草鄉農會企劃專員、議會秘書，當選2屆六腳鄉長，年底卸任。本屆縣黨部主委選舉，只有5連霸的議員林秀琴登記，無挑戰對手，2020年4月18日同額順利當選，林秀琴任內協助縣長翁章梁施政，黨政合一，4項公投投票勝利。

民進黨嘉義縣黨部主委林秀琴不連任，2屆六腳鄉長陳川崎可望接棒，下周登記參選。記者魯永明／翻攝
民進黨嘉義縣黨部主委林秀琴不連任，2屆六腳鄉長陳川崎可望接棒，下周登記參選。記者魯永明／翻攝

陳明文 翁章梁

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