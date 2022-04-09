改善打火兄弟執勤環境 嘉市消防二分隊新廳舍明動土

嘉義市消防局第二分隊現有廳舍長期以來暫借市警局第二分局的廳舍共用，不僅空間嚴重不足，也衍生救災動線不佳等問題。經立委王美惠積極爭取終獲7千餘萬元經費補助興建新廳舍，並將於明天動土。

王美惠表示，2020年上任立法委員以來，便即刻安排內政委員會來嘉義，考察嘉義市消防局第二分隊改建需求。更邀請行政院長蘇貞昌南下，爭取將消防第二分隊廳舍重建工程，納入前瞻基礎建設計畫中。

行政院在去年初，核定共計7225萬元經費，推動嘉義市消防第二分隊廳舍重建工程。此工程已於去年10月完成規劃設計，全新廳舍座落地點在興美路、環興街及順興一路口，預計在明年底完工。

王美惠指出，過去擔任議員時，逢有災情發生，常會親至現場關心消防同仁。對於打火英雄的辛勞，感受極深。擔任立委後，有能力在中央為消防同仁爭取建設，更要全力以赴。廳舍重建工程明天就要動土，內心實在非常感動。希望新廳舍能如期如質完工，帶給消防同仁一個嶄新獨立的工作環境，也讓消防救災功能能夠更提升更完善。