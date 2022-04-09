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全國首例新舖台糖五分車軌道 延駛高鐵嘉義站年底通車
嘉義縣政府4年前提出台糖蒜頭糖廠五分車，延駛高鐵太保市嘉義站計畫，獲當時行政院長林全支持，編預算推動首例糖鐵連接高鐵前瞻軌道建設，台糖委託鐵道局規畫設計，去年9月發包施工，全長1.8公里軌道舖設，完成大半，預計9月完工，目前舖設跨越台18線道軌道，將花45天分段封閉車道施工。
社會環境都市變遷快速，各地台糖五分車軌道不斷拆除，嘉縣唯一全新重舖五分車軌道，得標的森業營造公司工程師陳信智說，軌道及枕木都是國產材料，軌道鋼材接合施工，軌距寬762公厘，枕木用混凝土材料，舖軌道施工與台鐵相同，台鐵軌道有專用路權，嘉縣五分車軌道舖設要跨越保鐵一號、十二號及台18線路口。
陳信智說，軌道跨越保鐵一號、保鐵十二號道路做一半，最長的台18線60公尺路寬軌道，因車流量大，為避免影響交通，昨天開挖施工，預計分三階段舖設，工期各半個月，第一階段封閉機車道，調撥1個汽車道，第二階段封閉2個汽車道，第3階段封閉最後2車道。
縣府說，縣治綠色觀光環狀運輸縫合計畫，台糖六腳鄉蒜頭糖廠五分車延伸到高鐵嘉義站、故宮南院，分兩期工程施工，第一期糖廠延駛高鐵站，預算8千萬元，預計今年底前通車，讓乘客體驗搭最慢五分車，連接最快高鐵感受。台糖完成縣定古蹟蒜頭車站整修完工，風華再現啟用。
縣府為串聯田園風貌，活化蒜頭糖廠、故宮南院及高鐵嘉義站沿線土地，爭取前瞻建設五分車延駛，要讓日據時期滿載甜味甘蔗的五分車，魅力再現，林全核定第一期預算，行政院長蘇貞昌核定第二期往西銜接故宮南院，全長0.8公里，經費1.6億元。
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