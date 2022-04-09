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基層選戰激烈嘉縣疑出現大批幽靈人口 戶政查戶籍異常
嘉義縣長、議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長等五合一選舉，11月26日投票，距選戰還有半年多，因人口外流，部分選區競爭激烈，縣府近日接獲民眾檢舉，有虛報戶籍登記情事，以沿海東石、布袋、六腳等3鄉鎮最多，3鄉鎮合計107人，戶政所派人實地查對，防杜幽靈人口不法。
縣府民政處說，清查結果，六腳、東石、布袋都有移入人口增多趨勢，六腳鄉某村共有5戶異常人口數38人；東石鄉2村異常人口數41人；布袋鎮某村共有7戶異常人口數28人，3鄉鎮合計107人；戶政所已完成第1次實地訪查作業, 都未遇本人，後續規畫第2次訪查，依據戶警聯繫作業，請員警協助清查。
民政處表示，各戶政所受理戶籍遷入及住址變更案件，會先進行戶籍資料查詢，查詢同一住址戶口設籍狀況，對異常遷徙人口請各戶政事務所設簿列管，並請轄區警方協助追查，並及依戶籍法、戶籍巡迴查對實施規定，派員實地查對，落實追蹤處理。
民政處呼籲民眾，無居住事實，切勿虛偽申報戶籍遷入或住址變更登記，如經戶政事務所查察確係虛報遷徙，依戶籍法第76條可處3千元以上9千以下罰鍰，並撤銷遷徙登記。
民眾若以虛報遷徙取得投票權，發生不正確投票結果或意圖使特定候選人當選，將觸犯刑法第146條「妨害投票正確罪-意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權而為投票者」，最高可處5年以下有期徒刑。
檢舉戶籍異常遷入最多的是議員選舉第四選區，包括朴子市、六腳鄉、東石鄉，因人口流失，下屆減少1席由7席減為6席，下屆含現任、落選捲土重來者及新人，目前已共10人欲參選，僧多粥少，競爭激烈。
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