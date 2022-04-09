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嘉義市環保局到府服務 診斷市民室內空氣品質

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市民眾可以向市環保局申請室內空氣品質到「嘉」診斷服務。圖／嘉義市政府提供
嘉義市民眾可以向市環保局申請室內空氣品質到「嘉」診斷服務。圖／嘉義市政府提供

為讓市民了解以及如何提升所處室內環境空氣品質狀況，嘉義市政府環境保護局推出室內空氣品質到「嘉」診斷服務，已服務237名民眾，並獲得好評。今年將持續提供服務，即日起至10月31日止，開放住家、店家及辦公室等場所共100個名額提出申請。

市府環保局表示，依據過往執行室內空氣品質診斷結果，影響室內空氣品質來源包括裝潢選材影響、室內通風換氣不足、烹飪及燒香等因素，其中又以裝潢選材影響占多數。曾在健檢過程中，發現某住家場所雖已裝修完成3年，但因裝修時未選用綠建材標章產品，且未有開窗通風習慣，導致室內甲醛濃度測值0.996 ppm超過室內空氣品質標準(0.08ppm)12倍以上，後續經加強通風換氣後，濃度值已降至標準內。

另也有民眾反映上班時常有皮膚及呼吸道過敏現象，但下班後回到家卻又恢復正常，後續到該辦公場所調查發現辦公室雖然有定期進行環境清潔，但卻忽略冷氣濾網及主機內部清潔維護，使得附著的細菌於使用過程中釋放到空氣影響健康，這些案例都顯示室內空氣汙染物的來源與生活周遭的行為及環境細節息息相關。

環保局指出，隨著進入後疫情時代，待在家的時間較以往變長，為把關市民健康及推廣正確觀念，提供幾項訣竅讓市民朋友了解如何做好室內空氣品質管理。首先為源頭減量，包括選用低汙染標章產品（裝潢建材選用綠建材標章、清潔用品選用環保標章）、室內環境及冷氣設備定期清潔等；其次則應維持室內良好「通風換氣」，建議每日應至少開窗通風30分鐘以上；此外也可透過空氣清淨設備及種植室內植栽的方式來輔助淨化室內空氣。

環保局表示，「室內空氣品質到家診斷服務」將於市民申請後由專人聯繫，並於約定時間攜帶直讀式儀器至申請處所進行室內空氣品質量測，再根據量測結果給予建議，請市民朋友把握機會關心宅的健康，報名方式可上嘉義市室內空氣品質資訊網填列登記或電洽嘉義市政府環境保護。

嘉義市民眾可以向市環保局申請室內空氣品質到「嘉」診斷服務。圖／嘉義市政府提供
嘉義市民眾可以向市環保局申請室內空氣品質到「嘉」診斷服務。圖／嘉義市政府提供
嘉義市民眾可以向市環保局申請室內空氣品質到「嘉」診斷服務。圖／嘉義市政府提供
嘉義市民眾可以向市環保局申請室內空氣品質到「嘉」診斷服務。圖／嘉義市政府提供

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